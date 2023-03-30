OnlyFans заплатил $303,1 тыс. в бюджет Украины по налогу на Google

Сервис для взрослых OnlyFans пополнил бюджет государства на $303,1 тыс. Все благодаря налогу на Google, который касается всех компаний-нерезидентов Украины.

Так, сервис оплатил налог за последний финансовый квартал 2022 года — с октября по конец декабря.

Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк.

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Примечательно, что бюджет с каждым разом пополняется все больше — сумма за последние три месяца на $16 тыс. больше, чем за III квартал 2022 года. Впрочем, депутат добавил, что даже на фоне внушительного пополнения бюджета от сервиса для взрослых, в Украине строгие законы касательно контента 18+.

— И это при том, что у нас до сих пор криминализирован контент для взрослых. Такую глупость надо исправлять, — добавил Железняк.

Ранее стало известно, что Onlyfans является одним из самых дисциплинированных плательщиков, поэтому корпорациям есть на кого равняться.

Налог на Google обязывает крупные иностранные компании платить налоги за интернет-услуги. Под этот налог попадают Google, Netflix, Apple и другие корпорации.

Закон значительно пополнил бюджет Украины — за три финансовых квартала 2022 года, корпорации отдали $53,4 млн и €33,7 млн — таких компаний в Украине более 80.