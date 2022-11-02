Сервис для взрослых OnlyFans пополнил бюджет Украины на $890 тыс. Все благодаря налогу на Google, который обязывает компании-нерезиденты платить деньги за распространение услуг на территории страны.

Статистикой поделился нардеп Ярослав Железняк.

Чиновник также выразил свое недовольство касательно другого закона. Речь идет о запрете на эротику — за распространение контента для взрослых своего производства украинцам до сих пор грозит криминальная ответственность.

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Что касается налога на Google, то закон обязывает крупные иностранные компании платить налоги за интернет-услуги. В этот список попадает Google, Netflix, Apple и другие корпорации мирового масштаба. Как и ожидалось обязательный сбор не привел к банкротству компаний, как ранее прогнозировали эксперты.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев заявил, что в течение 2022 года количество таких компаний возросло до 80, и с начала года в казну они отдали $53,4 млн и €33,7 млн. Примечательно, что еще в августе этого года закона придерживалось 53 компании, и с каждым месяцем их количество растет.

Чиновник отметил, что OnlyFans является одним из самых дисциплинированных плательщиков, поэтому корпорациям есть на кого ровняться.

Напомним, что сам сервис для взрослых становится все популярнее — недавно владелец платформы OnlyFans Леонид Радвинский получил непредвиденный доход в $500 млн за два года. Все благодаря пандемии, которая заставила многих проводить больше времени дома.