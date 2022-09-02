Владелец платформы OnlyFans Леонид Радвинский получил непредвиденный доход в $500 млн за два года.

Дивидендные выплаты сделали уроженца Украины одним из самых высокооплачиваемых собственников интернет-стартапов в Великобритании. Интерес к платформе резко вырос на фоне пандемии Covid-19.

Интернет-платформа принесла Радвинскому $284 млн за 2021 год и $233 млн за 2022 год.

Сейчас смотрят

В годовом отчете компания сообщила, что прибыль до налогообложения за год до ноября 2021 года выросла с $61 млн до $433 млн, а выручка — с $358 млн до $932 млн.

— Наш подход к созданию самой безопасной в мире платформы для социальных сетей, ориентированный на контентмейкеров, привел OnlyFans к рекордному 2021 году, — сказал исполнительный директор OnlyFans Амрапали Ган.

В 2021 году пользователи OnlyFans потратили на подписку $4,8 млрд.