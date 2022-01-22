З розвитком технологій і досить частими випадками кібератак і кібершахрайства зростає тривога щодо безпеки персональних даних та особистих листувань.

Інформація про співпрацю соцмереж із владою різних країн також не додає ентузіазму у використанні таких месенджерів, як Skype (Microsoft), Hangouts (Google) та WhatsApp (Facebook). Непоганою альтернативою міг би стати Telegram, але йому приписують зв’язок із російською соціальною мережею ВКонтакте.

Тому користувачі все більше потребують нового месенджера, який цілком і повністю захищав би їхні особисті дані. Таким месенджером може стати Threema.

Сервери цього сервісу фізично знаходяться у Швейцарії – країні, яка славиться дбайливим ставленням до чужих таємниць.

Варто зазначити, що швейцарська армія активно використовує месенджер Threema.

Видання ITC.ua розібралося, в чому його популярність і чому його варто “взяти на озброєння” українським військовим.

Встановлення та налаштування

Об’єм застосунку Threema – 11 Мб. Його вартість в Google Play на час написання матеріалу 114 грн.

Після завантаження та встановлення програми необхідно буде провести кілька маніпуляцій, щоб налаштувати роботу месенджера.

При першому запуску необхідно створити індивідуальну пару ключів.

Threema використовує асиметричне наскрізне шифрування end-to-end, у якому вся інформація передається каналами зв’язку у зашифрованому вигляді. Для цього потрібні приватний і відкритий ключ. Один ключ залишається на пристрої користувача, а другий – використовується для розшифровки повідомлення та передається співрозмовникам.

Далі Threema надасть новому користувачеві унікальний ідентифікатор, за допомогою якого і визначатиме вас у мережі.

Для спілкування з іншими користувачами необхідно внести їх до адресної книги. Це можна зробити за допомогою сканування спеціального QR-коду. Є спосіб, коли адресат надає, крім ID, надає ще й свій номер телефону або адресу електронної пошти.

Третій спосіб полягає у введенні отриманого ідентифікатора вручну.

Функції

Threema вміє надсилати текстові повідомлення, фотографії та короткі відеоролики, ділитися своїм місцем розташування, записувати голосові повідомлення. Крім індивідуального спілкування, можна створити групові чати з декількома контактами.

Всі дані, що пересилаються користувачами: фото, відео, координати, шифруються перед відправленням. Їх ніхто не може переглянути, окрім отримувача.

Якщо з якоїсь причини хтось отримає прямий доступ до пристрою, свої дані можна буде убезпечити наступним чином: задати додатковий пароль, який потрібно буде вводити при запуску програми або після закінчення певного часу.

Після десяти невдалих спроб введення секретного слова усі дані у програмі будуть видалені.

Інтерфейс Threema лаконічний та простий. Варто пам’ятати, що цей месенджер створений насамперед для того, щоб не переживати про збереження своїх персональних даних чи листування.

Раніше повідомлялося, що програмісти Держспецзв’язку України розробили месенджер для наших військових – він називається Розмова.

За словами голови відомства Юрія Щигля, зараз програма перебуває на етапі перевірки рівня захищеності. А вже потім вирішуватимуть, чи пропонуватимуть його військовим.

Юрій Щиголь зазначив, що зараз українським військовим не рекомендують користуватися програмами типу WhatsApp або Telegram. Натомість пропонують швейцарський месенджер Threema.

За словами голови Держспецзв’язку, наразі це лише рекомендація.

Джерело: ITC.ua

Фото: ITC.ua, Google Play