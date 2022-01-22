С развитием технологий и довольно частыми случаями кибератак и кибермошенничества растет тревога по поводу безопасной сохранности персональных данных и личных переписок.

Информация о сотрудничестве корпораций с властями разных стран также не прибавляет энтузиазма в использовании таких мессенджеров, как Skype (Microsoft), Hangouts (Google) и WhatsApp (Facebook). Неплохой альтернативой мог бы стать Telegram, но ему приписывают связь с российской социальной сетью ВКонтакте.

Поэтому пользователи все больше нуждаются в новом мессенджере, который бы целиком и полностью защищал бы их личные данные. Таким мессенджером может стать Threema.

Серверы этого сервиса физически находятся в Швейцарии — стране, которая славится бережным отношением к чужим тайнам.

Стоит отметить, что швейцарская армия активно использует мессенджер Threema.

Издание ITC.ua разобралось, в чем его популярность и почему же его стоит “взять на вооружение” украинским военным.

Установка и настройка

Объем приложение Threema составляет чуть более 11 Мб. Его стоимость на момент написания материала 114 грн. После скачивания и установки программы необходимо будет провести несколько манипуляций, чтобы настроить работу мессенджера.

При первом запуске необходимо будет создать индивидуальную пару ключей.

Threema использует асимметричное сквозное шифрование end-to-end, при котором вся информация передается по каналам связи в зашифрованном виде. Для этого и нужны частный и открытый ключ. Один ключ остаётся на устройстве пользователя, а второй — используется для расшифровки сообщения и передается собеседникам.

Далее Threema присвоит новому пользователю уникальный идентификатор, с помощью которого и будет вас определять в Сети.

Для общения с другими пользователями нужно внести их в адресную книгу. Это можно сделать с помощью сканирования специального QR-кода. Есть способ, когда адресат предоставляет кроме ID ещё и свой номер телефона или адрес электронной почты.

Третий способ заключается во вводе полученного идентификатора вручную.

Функции

Threema умеет отправлять текстовые сообщения, фотографии и короткие видеоролики, делиться своим местоположением, записывать голосовые сообщения. Кроме индивидуального общения позволяется осуществлять групповые чаты с несколькими контактами.

Все пересылаемые пользователями данные: фото, видео, координаты, шифруются перед отправкой. Их никто не может просмотреть, кроме получателя.

Если по какой-то причине кто-то получит прямой доступ к устройству, то свои данные можно будет обезопасить следующим образом: необходимо будет задать дополнительный пароль, который нужно будет вводить при запуске приложения или по истечении определенного времени.

После десяти неудачных попыток ввода секретного слова все данные в приложении будут удалены.

Интерфейс Threema лаконичный и простой. Стоит помнить, что этот мессенджер создан в первую очередь для того, чтобы не переживать о сохранности своих персональных данных или переписок.

Ранее сообщалось, что программисты Госспецсвязи Украины разработали мессенджер для наших военных — он называется Розмова.

По словам главы ведомства Юрия Щигля, сейчас программа находится на этапе проверки уровня защищенности. А уже после будут решать, предлагать ли его военным.

Юрий Щиголь отметил, что сейчас украинским военным не рекомендуют пользоваться приложениями типа WhatsApp или Telegram. Вместо них предлагают швейцарский мессенджер Threema.

По словам главы Госспецсвязи, пока это только рекомендация.

Источник: ITC.ua

Фото: ITC.ua, Google Play