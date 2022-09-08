В РАЦС запрацював шерінг електронного паспорта – тепер можна одружитися із цифровим документом. Це стало реальним завдяки сервісу Дія – більше не потрібно брати із собою оригінал документа – він буде під рукою в електронному форматі.
До цього українці змушені були робити ксерокопію документа, а також отримувати адміністративні послуги з паперовим оригіналом. Аналогічно можна зробити й із заявкою на одруження – підійде й електронна версія документа.
Щоб поділитись електронною копією паспорта через смартфон, необхідно:
- Оновити програму Дія та відкрити сервіс на смартфоні;
- Натиснути на паспорт та вибрати штрихкод;
- Надати код співробітнику РАЦС для сканування;
- Підтвердити запит через телефон для передачі даних.
Після цього документ з електронним підписом передається до державного органу для подальшої обробки. Шеринг дозволяє не тільки спростити весь процес, але й виключає помилки під час введення даних.
Наприкінці літа Дія помітно оновила послуги – приміром, додали довідку про дозвіл на проживання для іноземців, переклад документів англійською мовою, а також пенсійне посвідчення. Все це вже доступне в додатку – потрібно його лише оновити на смартфоні.