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Одружуватися без паспорта: у Дія з’явився шеринг електронних документів у РАЦС

8 Вересня 2022, 14:42
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Смартфон
Джерело: Depositphotos

В РАЦС запрацював шерінг електронного паспорта – тепер можна одружитися із цифровим документом. Це стало реальним завдяки сервісу Дія – більше не потрібно брати із собою оригінал документа – він буде під рукою в електронному форматі.

До цього українці змушені були робити ксерокопію документа, а також отримувати адміністративні послуги з паперовим оригіналом. Аналогічно можна зробити й із заявкою на одруження – підійде й електронна версія документа.

Щоб поділитись електронною копією паспорта через смартфон, необхідно:

Зараз дивляться
  1. Оновити програму Дія та відкрити сервіс на смартфоні;
  2. Натиснути на паспорт та вибрати штрихкод;
  3. Надати код співробітнику РАЦС для сканування;
  4. Підтвердити запит через телефон для передачі даних.

Після цього документ з електронним підписом передається до державного органу для подальшої обробки. Шеринг дозволяє не тільки спростити весь процес, але й виключає помилки під час введення даних.

Наприкінці літа Дія помітно оновила послуги – приміром, додали довідку про дозвіл на проживання для іноземців, переклад документів англійською мовою, а також пенсійне посвідчення. Все це вже доступне в додатку – потрібно його лише оновити на смартфоні.

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Джерело
Міністерство цифрової трансформації
Теги
Дія Додаток Дія паспорт України
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