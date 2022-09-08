В РАЦС запрацював шерінг електронного паспорта – тепер можна одружитися із цифровим документом. Це стало реальним завдяки сервісу Дія – більше не потрібно брати із собою оригінал документа – він буде під рукою в електронному форматі.

До цього українці змушені були робити ксерокопію документа, а також отримувати адміністративні послуги з паперовим оригіналом. Аналогічно можна зробити й із заявкою на одруження – підійде й електронна версія документа.

Щоб поділитись електронною копією паспорта через смартфон, необхідно:

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Оновити програму Дія та відкрити сервіс на смартфоні; Натиснути на паспорт та вибрати штрихкод; Надати код співробітнику РАЦС для сканування; Підтвердити запит через телефон для передачі даних.

Після цього документ з електронним підписом передається до державного органу для подальшої обробки. Шеринг дозволяє не тільки спростити весь процес, але й виключає помилки під час введення даних.

Наприкінці літа Дія помітно оновила послуги – приміром, додали довідку про дозвіл на проживання для іноземців, переклад документів англійською мовою, а також пенсійне посвідчення. Все це вже доступне в додатку – потрібно його лише оновити на смартфоні.