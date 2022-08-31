У Дія з’явилася довідка про тимчасове чи постійне проживання, а також переклад документів. За заявою голови Мінцифри Михайла Федорова, це є головним документом для іноземців в Україні.

– Сьогодні в Україні видано понад 200 тис. довідок про проживання. Тепер ми оцифрували цю послугу, і вона доступна у сервісі, якщо документ було видано після 2018 року. Тепер іноземцям не потрібно носити із собою пластиковий документ – довідка у Дія буде завжди під рукою, – заявив чиновник.

За допомогою нової довідки іноземці також зможуть генерувати Дія підпис у додатку. Це дозволить широко користуватися онлайн-послугами.

Ще одна корисна послуга – переклад документів у Дія. Тепер документи будуть дуже ясні для державних служб інших країн. Багато українців зараз за кордоном, і американці та жителі ЄС поступово дізнаються більше про український сервіс.

Зараз дивляться

– Часто Дія приймають візуально, але перекладом документів користуватися було непрактично. Тепер переклад з’явиться для закордонного паспорта, прав водія та техпаспорта авто, – заявив Федоров.

Глава Мінцифри також нагадав, що українські документи відображатимуться у польському додатку mObywatel. Йдеться про техпаспорт на авто та посвідчення водія.