В ЗАГС заработал шеринг электронного паспорта — теперь можно пожениться с цифровым документом. Это стало реальным благодаря сервису Дія — больше не нужно брать с собой оригинал документа — он будет под рукой в электронном формате.

До этого украинцы были вынуждены делать ксерокопию документа, а также получать административные услуги с бумажным оригиналом. Аналогично можно сделать и с заявкой на женитьбу — подойдет и электронная версия документа.

Чтобы поделиться электронной копией паспорта через смартфон, необходимо:

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Обновить приложение Дія и открыть сервис на смартфоне; Нажать на паспорт и выбрать штрихкод; Предоставить код сотруднику ЗАГС для сканирования; Подтвердите запрос через телефон для передачи данных.

После этого документ с электронной подписью передается в государственный орган для дальнейшей обработки. Шеринг позволяет не только упростить весь процесс, но и исключает возможно ошибок во время ввода данных.

В конце лета у Дія заметно обновили услуги — к примеру, добавили справку о виде на жительство для иностранцев, перевод документов на английский язык, а также пенсионное удостоверение. Все это уже доступно в приложении — нужно его только обновить на смартфоне.