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Жениться без паспорта: в Дія появился шеринг електронных документов в ЗАГС

8 сентября 2022, 14:42
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Смартфон
Источник: Depositphotos

В ЗАГС заработал шеринг электронного паспорта — теперь можно пожениться с цифровым документом. Это стало реальным благодаря сервису Дія — больше не нужно брать с собой оригинал документа — он будет под рукой в электронном формате.

До этого украинцы были вынуждены делать ксерокопию документа, а также получать административные услуги с бумажным оригиналом. Аналогично можно сделать и с заявкой на женитьбу — подойдет и электронная версия документа.

Чтобы поделиться электронной копией паспорта через смартфон, необходимо:

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  1. Обновить приложение Дія и открыть сервис на смартфоне;
  2. Нажать на паспорт и выбрать штрихкод;
  3. Предоставить код сотруднику ЗАГС для сканирования;
  4. Подтвердите запрос через телефон для передачи данных.

После этого документ с электронной подписью передается в государственный орган для дальнейшей обработки. Шеринг позволяет не только упростить весь процесс, но и исключает возможно ошибок во время ввода данных.

В конце лета у Дія заметно обновили услуги — к примеру, добавили справку о виде на жительство для иностранцев, перевод документов на английский язык, а также пенсионное удостоверение. Все это уже доступно в приложении — нужно его только обновить на смартфоне.

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Источник
Министерство цифровой трансформации
Теги
Дія Приложение Дія паспорт України
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