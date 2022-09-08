В ЗАГС заработал шеринг электронного паспорта — теперь можно пожениться с цифровым документом. Это стало реальным благодаря сервису Дія — больше не нужно брать с собой оригинал документа — он будет под рукой в электронном формате.
До этого украинцы были вынуждены делать ксерокопию документа, а также получать административные услуги с бумажным оригиналом. Аналогично можно сделать и с заявкой на женитьбу — подойдет и электронная версия документа.
Чтобы поделиться электронной копией паспорта через смартфон, необходимо:
- Обновить приложение Дія и открыть сервис на смартфоне;
- Нажать на паспорт и выбрать штрихкод;
- Предоставить код сотруднику ЗАГС для сканирования;
- Подтвердите запрос через телефон для передачи данных.
После этого документ с электронной подписью передается в государственный орган для дальнейшей обработки. Шеринг позволяет не только упростить весь процесс, но и исключает возможно ошибок во время ввода данных.
В конце лета у Дія заметно обновили услуги — к примеру, добавили справку о виде на жительство для иностранцев, перевод документов на английский язык, а также пенсионное удостоверение. Все это уже доступно в приложении — нужно его только обновить на смартфоне.