Облапали аватар: співробітниця Meta заявила про харасмент

Співробітниця Meta поскаржилася на харасмент у віртуальній реальності Horizon Worlds у закритій групі у Facebook. Вона стверджує, що невідомий без неї на те дозволу обмацав її аватар.

За її словами, метавсесвіт робить реальнішими домагання в інтернеті.

– Мало того, що мене облапали вчора ввечері, то ще знайшлися люди, які підтримали таку поведінку. Я відчула себе відчуженою, – цитує тестувальницю The Verge.

Після проведення внутрішнього розслідування оператори соцмережі заявили, що дівчині потрібно було використати інструмент під назвою Безпечна зона, відчувши загрозу.

Цей інструмент дозволяє створити захисний купол, щоб зберегти анонімність присутності, і бути активним лише тоді, коли того захоче користувач.

У той же час у компанії пообіцяли продовжити працювати над створенням інтерфейсу, який був би простим та зрозумілим.

Віртуальна реальність Horizon Worlds тестується у закритому режимі.

Зараз у такому просторі може бути до 20 учасників одночасно.

Вони досліджують різні ділянки метавсесвіту, взаємодіють зі світом довкола.

Meta opens up access to its VR social platform Horizon Worlds https://t.co/sX7Z0diLCf pic.twitter.com/ebsghSZsHe

— The Verge (@verge) December 12, 2021