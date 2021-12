Облапали аватар: сотрудница Meta заявила о харассменте

Сотрудница Meta пожаловалась на харассмент в виртуальной реальности Horizon Worlds в закрытой группе в Facebook. Она утверждает, что неизвестный без ее на то разрешения ощупал ее аватар.

По ее словам, метавселенная делает более реальными домогательства в интернете.

– Мало того, что меня облапали вчера вечером, так еще нашлись люди, которые поддержали такое поведение. Я почувствовала себя отчужденной, – цитирует тестировщицу The Verge.

После проведения внутреннего расследования операторы соцсети заявили, что девушке нужно было использовать инструмент под названием Безопасная зона, почувствовав угрозу.

Этот инструмент позволяет создать защитный купол, чтобы сохранить анонимность присутствия, а также быть активным лишь тогда, когда захочет пользователь.

В то же время в компании пообещали продолжить работать над созданием интерфейса, который был бы простым и понятным.

Виртуальная реальность Horizon Worlds тестируется в закрытом режиме.

Сейчас в таком пространстве может находиться до 20 участников одновременно.

Они исследуют разные участки метавселенной, взаимодействуют с миром вокруг.

