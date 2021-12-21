На обліковий запис американської R’n’B співачки Бейонсе в TikTok підписалося понад 813 тис. користувачів. Примітно те, що зірка ще нічого в ньому не розмістила.

Бейонсе одна з тих зірок, у кого до останнього не було облікового запису в популярній мережі. Так, співачка зареєструвалася в TikTok зовсім нещодавно – 17 грудня, проте ще не встигла порадувати своїх шанувальників відеороликами. Можливо, зірка вирішить це зробити перед новорічними святами.

Сама Бейонсе не підписана на жодну сторінку, у той час, як кількість шанувальників, що стежать за нею, зростає. Так, станом на сьогодні, 21 грудня, на аккаунт виконавиці підписано понад 813 тис. осіб.

У листопаді зраділи шанувальники ще однієї американської співачки. Так, Леді Гага повернулася у TikTok та опублікувала свій перший відеоролик, який присвятила фільму Дім Гуччі. У цій кінострічці Гага зіграла одну з головних ролей.

У відео Леді Гага перетворилася для червоної доріжки. Спочатку зірка постала в домашньому образі, а потім у напівпрозорій фіолетовій сукні з довгим шлейфом від Gucci.

Тоді ролик зірки за добу набрав понад 1 млн лайків, 5 млн переглядів, понад 26 тис. коментарів та 31 тис. репостів. Наразі на її TikTok підписано 5,6 млн. людей.