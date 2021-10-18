Американська корпорація Apple презентувала дві нові моделі MacBook Pro на другій осінній презентації 18 жовтня.

Нові ноутбуки отримали MiniLED-дисплеї з діагоналями 14,2 і 16,2 дюймів.

Головна особливість – нові процесори Apple: M1 Pro і M1 MAX, які дозволили збільшити обсяг пам’яті до 32 і 64 ГБ. Раніше він був 16 ГБ.

M1 Pro швидше за попереднього M1 на 70%. У ньому 16 ядер видеопроцессора і 10 ядер процесора.

У M1 MAX 10 ядер процесора і 32 ядра відеочипа.

Apple допрацювала macOS для досягнення кращого балансу між продуктивністю і енергоспоживанням.

Також розробники повернули роз’єм HDMI і слот для SD-карти, крім того з’явився MagSafe зі збільшеною пропускною спроможністю. У новому MacBook Pro немає Touch Bar.

У новому поколінні MacBook Pro прискорені SSD-накопичувачі – до 7,4 ГБ за секунду. Заряд ноутбуків також порадує користувачів – від 17 до 21 години відтворення відео.

Ціна на MacBook Pro на Apple M1X від $1999 до $2999.

Apple не оновлювала свою лінійку ноутбуків з 2020 року. Раніше MacBook Pro працювали на процесорах Intel та M1.

Нагадаємо, що у вересні Apple провела першу осінню презентацію. Тоді корпорація представила одразу чотири моделі нових смартфонів – iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max, виробництво яких скоротили через брак мікросхем.

Так, замість запланованих 90 млн, компанія випустить до кінця 2021 року – 80 млн смартфонів.