Американская корпорация Apple презентовала две новые модели MacBook Pro на второй осенней презентации 18 октября.

Новые ноутбуки получили MiniLED-дисплеи с диагоналями 14,2 и 16,2 дюймов.

Главная особенность — новые процессоры Apple: M1 Pro и M1 MAX, которые позволили увеличить объем памяти до 32 и 64 ГБ. Ранее он был 16 ГБ.

M1 Pro быстрее предыдущего M1 на 70%. В нем 16 ядер видеопроцессора и 10 ядер процессора.

В M1 MAX 10 ядер процессора и 32 ядра видеочипа.

Apple доработала macOS для достижения лучшего баланса между производительностью и энергопотреблением.

Также разработчики вернули разъем HDMI и слот для SD-карты, кроме того появился MagSafe с увеличенной пропускной способностью. В новом MacBook Pro нет Touch Bar.

В новом поколении MacBook Pro ускорены SSD-накопители — до 7,4 ГБ за секунду. Заряд ноутбуков также порадует пользователей — от 17 до 21 часа воспроизведения видео.

Цена на MacBook Pro от $1999 до $2999.

Apple не обновляла свою линейку ноутбуков с 2020 года. Ранее MacBook Pro работали на процессорах Intel и M1.

Напомним, что в сентябре Apple провела первую осеннюю презентацию. Тогда корпорация представила сразу четыре модели новых смартфонов — iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, производство которых сократили из-за нехватки микросхем.

Так, вместо запланированных 90 млн, компания выпустит до конца 2021 года — 80 млн смартфонов.