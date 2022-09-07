Компанія Apple представила нові навушники AirPods Pro на презентації 7 вересня. Серед головних змін – новий процесор H2, який помітно покращить звучання та обробку сигналів.

Apple помітно покращила режим шумоподавлення – це стало можливим завдяки чіпу H2. Навушники тепер блокують у 2 рази більше звуків.

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Для фанатів додали нові амбюшури у різних розмірах, щоб вони підійшли до будь-якого вуха.

Apple помітно збільшила терміни роботи – новенькі навушники можуть працювати до 30 годин за допомогою підзарядки кейсу. Без підзарядки можна слухати музику до 6 годин, що на 33% більше, ніж з минулою версією.

Чохол AirPods Pro може заряджатися через Lightning, а тепер через MagSafe і зарядку від Apple Watch.

За нові AirPods Pro попросять від $249 і у продажу вони з’являться 9 вересня.