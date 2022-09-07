Компания Apple представила новенькие наушники AirPods Pro на презентации 7 сентября. Среди главных изменений — новый процессор H2, который заметно улучшит звучание и обработку сигналов.

Apple заметно улучшила режим шумоподавления — это стало возможным благодаря чипу H2. Наушники теперь блокирую в 2 раза больше звуков.

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Для фанатов добавили новые амбюшуры в различных размерах, чтобы они подошли к любому уху.

Apple заметно увеличила сроки работы — новенькие наушники могут работать до 30 часов с помощью подзарядки кейса. Без подзарядки можно слушать музыку до 6 часов, что на 33% больше чем, с прошлой версией.

Чехол AirPods Pro может заряжаться через Lightning, а теперь и через MagSafe и зарядку от Apple Watch.

За новые AirPods Pro попросят от $249, и в продаже они появятся 9 сентября.