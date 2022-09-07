Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Гаджеты

Новый чип и лучшая автономность: Apple представила наушники AirPods Pro

7 сентября 2022, 20:52
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
AirPods Pro

Компания Apple представила новенькие наушники AirPods Pro на презентации 7 сентября. Среди главных изменений — новый процессор H2, который заметно улучшит звучание и обработку сигналов. 

AirPods Pro

Apple заметно улучшила режим шумоподавления — это стало возможным благодаря чипу H2. Наушники теперь блокирую в 2 раза больше звуков.

Сейчас смотрят

Для фанатов добавили новые амбюшуры в различных размерах, чтобы они подошли к любому уху.

AirPods Pro

Apple заметно увеличила сроки работы — новенькие наушники могут работать до 30 часов с помощью подзарядки кейса. Без подзарядки можно слушать музыку до 6 часов, что на 33% больше чем, с прошлой версией.

Чехол AirPods Pro может заряжаться через Lightning, а теперь и через MagSafe и зарядку от Apple Watch.

За новые AirPods Pro попросят от $249, и в продаже они появятся 9 сентября.

Теги
Apple
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь