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Гаджеты

Новые датчики и дизайн: представлены умные часы Apple Watch 8

7 сентября 2022, 20:20
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Apple Watch

Компания Apple представила новые умные часы Apple Watch 8, Apple Watch SE и Apple Watch Ultra на презентации 7 сентября. Среди главных изменений – улучшенный дизайн и новые функции.

В новую модель добавили новый датчик — теперь часы могут измерять температуру. По заявлению Apple, это будет особенно полезно для женщин и их здоровья. Ночью часы будут измерять температуру запястья каждые 5 секунд и записывать изменения.

Apple Watch 8

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Часы также смогут определять, если владелец попал в автомобильную аварию — гаджет самостоятельно обратится за помощью к местным службам. Аналогично и с другим популярным транспортом.

В Apple Watch 8 обновили акселерометр — она работает в 4 раза быстрее, чем предыдущая деталь.

Что касается автономности, часы могут работать до 36 часов в режиме низкого энергопотребления. Часы доступны сразу в 4 цветовых версиях.

Apple Watch 8

Что касается цен, за Apple Watch 8 попросят от $399, и в продаже они появятся 16 сентября.

Apple также представила Apple Watch SE.

Apple Watch SE

Бюджетные часы получили защиту от воды, а также систему определения аварии, как у базовой версии Apple Watch 8. В компании также обновили семейный доступ для лучшего контроля за детьми. Процессор — S8, как у базовой версии.

За дешевую версию Apple Watch SE попросят от $249.

В компании представили абсолютно новую версию часов — Apple Watch Ultra. Гаджет получил титановый корпус, а также экран размера 49 мм — это самый большой дисплей во всей линейке Apple.

Apple Watch Ultra

Кнопку для прокрутки разработали специально для перчаток. На одной подзарядке Apple Watch Ultra продержатся до 36 часов. Если оптимизировать расход энергии, то часы проработают 60 часов.

Для Apple Watch Ultra также разработали специальные ремешки, а также улучшили работу навигации GPS.

Apple Watch Ultra

Для триатлетов добавили режим экономии энергии — в нем часы будут замерять GPS и пульс. Гаджет также отлично подойдет для скуба-дайвинга. Для этого Apple представила приложение Oceanic Plus.

Apple Watch Ultra

Цена на Apple Watch Ultra многих удивит — за часы попросят от $799, а в продаже они появятся 23 сентября.

Apple Watch Ultra

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