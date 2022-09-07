Компания Apple представила новые умные часы Apple Watch 8, Apple Watch SE и Apple Watch Ultra на презентации 7 сентября. Среди главных изменений – улучшенный дизайн и новые функции.

В новую модель добавили новый датчик — теперь часы могут измерять температуру. По заявлению Apple, это будет особенно полезно для женщин и их здоровья. Ночью часы будут измерять температуру запястья каждые 5 секунд и записывать изменения.

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Часы также смогут определять, если владелец попал в автомобильную аварию — гаджет самостоятельно обратится за помощью к местным службам. Аналогично и с другим популярным транспортом.

В Apple Watch 8 обновили акселерометр — она работает в 4 раза быстрее, чем предыдущая деталь.

Что касается автономности, часы могут работать до 36 часов в режиме низкого энергопотребления. Часы доступны сразу в 4 цветовых версиях.

Что касается цен, за Apple Watch 8 попросят от $399, и в продаже они появятся 16 сентября.

Apple также представила Apple Watch SE.

Бюджетные часы получили защиту от воды, а также систему определения аварии, как у базовой версии Apple Watch 8. В компании также обновили семейный доступ для лучшего контроля за детьми. Процессор — S8, как у базовой версии.

За дешевую версию Apple Watch SE попросят от $249.

В компании представили абсолютно новую версию часов — Apple Watch Ultra. Гаджет получил титановый корпус, а также экран размера 49 мм — это самый большой дисплей во всей линейке Apple.

Кнопку для прокрутки разработали специально для перчаток. На одной подзарядке Apple Watch Ultra продержатся до 36 часов. Если оптимизировать расход энергии, то часы проработают 60 часов.

Для Apple Watch Ultra также разработали специальные ремешки, а также улучшили работу навигации GPS.

Для триатлетов добавили режим экономии энергии — в нем часы будут замерять GPS и пульс. Гаджет также отлично подойдет для скуба-дайвинга. Для этого Apple представила приложение Oceanic Plus.

Цена на Apple Watch Ultra многих удивит — за часы попросят от $799, а в продаже они появятся 23 сентября.