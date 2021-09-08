Эксперты из компании ESET сообщили о массовом распространении двух вирусов через профили Facebook. Вредоносные системы нацелены на устройства Android.

Вирусы получили названия 888 RAT и SpyNote, и они маскируются под обычные приложения для смартфонов.

Эксперты по кибербезопасности обнаружили 6 аккаунтов Facebook, которые распространяли вирусы в открытых группах. Отмечается, что по количеству обнаруженных вирусов Украина занимает второе место, а на первом — Индия.

Специалисты также обнаружили 28 уникальных публикаций в Facebook в рамках шпионской кампании BladeHawk. В них были размещены ссылки для скачивания файлов с поддельными описаниями. Количество загрузок уже превысило 1 400 раз.

Вирусы способны скачивать личные данные пользователей с зараженных устройств, удалять файлы, а также подписываться на платные подписки, воруя деньги. Вредоносный код способен также узнать пароли и номера телефонов, получая доступ к банковским картам.

Эксперты не рекомендуют открывать подозрительные ссылки, размещенные в открытом доступе в сети, включая Facebook.

Не только соцсеть Цукерберга привлекает внимание злоумышленников. Пользователи WhatsApp тоже попадают в ловушки хакеров. Проблема касается тех, кто скачал неофициальный сервис FM WhatsApp, который якобы лучше обычного приложения.