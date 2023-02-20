Насправді причин може бути безліч:

Зараз дивляться

Неправильно введений пароль Wi-Fi мережі. Поганий сигнал Wi-Fi мережі або дистанція між ноутбуком та роутером занадто велика. Проблема з драйверами бездротової мережі на ноутбуці. Не включений адаптер бездротової мережі на ноутбуці або на роутері. Проблема з роутером.

Найпоширеніша проблема – неправильне підключення до мережі. Якщо ваш ПК бачить домашню мережу Wi-Fi, але не підʼєднується до неї, ймовірніше, причина саме у цьому.

Якщо ви ввели неправильний пароль, чи обрали не ту точку доступу, ноутбук просто фізично не зможе підʼєднатися до Wi-Fi.

Аби виправити проблему, ще раз введіть пароль від Wi-Fi та зверніть увагу на ім’я мережі. Якщо нічого не вийшло, спробуйте підʼєднатися до іншої мережі Wi-Fi (наприклад, від вашого смартфона).

Якщо ваш ноутбук взагалі не знаходить потрібну мережу Wi-Fi, ймовірніше, проблема у самому роутері. Можливо, провід, який несе інтернет до роутера, погано підʼєднаний чи прилад випадково вимкнувся.

Аби виправити проблему, перевірте справність роутера. Наприклад, спробуйте підʼєднатись до мережі через смартфон. Також можна вимкнути роутер та посмикати дроти.