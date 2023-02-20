Сьогодні у кожного вдома є Wi-Fi-роутер. Бездротовий інтернет потрібен нам для роботи, навчання та відпочинку.
Якщо ноутбук не може під’єднатися до домашнього Wi-Fi, це викликає певні незручності. Факти ICTV дізнавалися, чому ноутбук не хоче підʼєднуватися до Wi-Fi та як виправити проблему.
Ноутбук не підʼєднується до Wi-Fi: причини
Насправді причин може бути безліч:
- Неправильно введений пароль Wi-Fi мережі.
- Поганий сигнал Wi-Fi мережі або дистанція між ноутбуком та роутером занадто велика.
- Проблема з драйверами бездротової мережі на ноутбуці.
- Не включений адаптер бездротової мережі на ноутбуці або на роутері.
- Проблема з роутером.
Найпоширеніша проблема – неправильне підключення до мережі. Якщо ваш ПК бачить домашню мережу Wi-Fi, але не підʼєднується до неї, ймовірніше, причина саме у цьому.
Якщо ви ввели неправильний пароль, чи обрали не ту точку доступу, ноутбук просто фізично не зможе підʼєднатися до Wi-Fi.
Аби виправити проблему, ще раз введіть пароль від Wi-Fi та зверніть увагу на ім’я мережі. Якщо нічого не вийшло, спробуйте підʼєднатися до іншої мережі Wi-Fi (наприклад, від вашого смартфона).
Якщо ваш ноутбук взагалі не знаходить потрібну мережу Wi-Fi, ймовірніше, проблема у самому роутері. Можливо, провід, який несе інтернет до роутера, погано підʼєднаний чи прилад випадково вимкнувся.
Аби виправити проблему, перевірте справність роутера. Наприклад, спробуйте підʼєднатись до мережі через смартфон. Також можна вимкнути роутер та посмикати дроти.
Якщо не вдалось виправити ситуацію, спробуйте приєднати ноутбук до мережі за допомогою іншого адаптера Wi-Fi, наприклад, через USB-адаптер.
Також трапляються випадки, коли ноутбук взагалі не бачить доступних мереж. Тобто не лише вашого Wi-Fi, а жодного. У такому випадку, ви побачите на панелі повідомлень значок бездротової мережі з червоним хрестиком (тобто немає доступних підключень).
У цьому випадку може допомогти запуск Діагностики недоліків (запустити можна натиснувши правою кнопкою миші на значок підключення до мережі).
Після діагностики, на екрані ПК ви побачите, чому зʼявилася проблема. Тепер вам потрібно натиснути кнопку Виправити та почекати кілька хвилин. Після цього, доступні мережі Wi-Fi мають зʼявитися.
Якщо це не допомогло, перезавантажте свій ноутбук та спробуйте під’єднатися повторно.
Також на заваді підключення можуть стати програмні проблеми. Можливо, на ноутбуці є проблема з програмним забезпеченням, яка перешкоджає підключенню до мережі Wi-Fi.
Спробуйте відновити налаштування мережі за замовчуванням, або перевстановити драйвери адаптера Wi-Fi.
Також доволі поширена причина, про яку часто забувають, це велика відстань між ноутбуком та Wi-Fі-роутером. Якщо ви знаходитесь за кілька метрів від роутера, цілком логічно, що ноутбук не зможе підʼєднатися до мережі.
До речі, якщо поганий сигнал Wi-Fi мережі теж може перешкоджати підключення.
Як виправити проблему – покрокова інструкція
Для розвʼязання проблеми варто виконати наступні дії:
- Перевірити правильність введення пароля Wi-Fi мережі.
- Перевірити, чи знаходиться ноутбук в межах діапазону Wi-Fi-роутера та знаходиться на достатній відстані від роутера.
- Оновити драйвери бездротової мережі на ноутбуці. Драйвер бездротової мережі на ноутбуці – це програмне забезпечення, яке дозволяє операційній системі співпрацювати з бездротовим адаптером мережі вашого ноутбука.
- Включити адаптер бездротової мережі на ноутбуці та перевірити його налаштування.
- Перевірити налаштування роутера, зокрема налаштування безпеки, та спробувати перезавантажити його.
Якщо вам не вдалось самостійно виправити проблему, радимо звернутися до майстра, який огляне ваш роутер та зʼясує причини.