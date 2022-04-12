Финская компания Nokia объявила о прекращении сотрудничества с Россией. Производитель оборудования для мобильных полностью уходит с рынка страны-агрессора на фоне войны в Украине.

Об этом сообщается на сайте корпорации, где уверили, что дальнейшее пребывание в РФ невозможно.

— С первых дней вторжения в Украину для Nokia было ясно, что дальнейшее присутствие в России невозможно. За последнее время мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь пришла очередь полноценного ухода с рынка, — заявили в компании.

Впрочем, Nokia не сильно пострадает от такого решения — выручка за 2021 год не превышает 2% от работы в России. В компании заявили, что это не повлияет на поставленные финансовые цели на 2022 год.

Напомним, что в начале апреля другой крупный производитель электроники покинул Россию — Acer отказалась от кровавого бизнеса. Представители заявили, что они строго соблюдают законы и правила международной торговли, из-за чего сотрудничество необходимо прекратить. Компания занимается производством ноутбуков и прочей электроники — от компьютерных аксессуаров до самокатов.