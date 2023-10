У вівторок, 3 жовтня, Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з фізики. Ними стали науковці П’єр Агостіні, Ференцо Крауз та Анні Л’юнньє.

Вчені отримали премію “за експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів у матерії”.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv

