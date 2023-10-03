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Нобелівську премію з фізики 2023 присудили за вивчення природи світла

3 Жовтня 2023, 12:58
Валентина Чорна редакторка стрічки
Нобелівська премія
Джерело: Depositphotos

У вівторок, 3 жовтня, Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з фізики. Ними стали науковці П’єр Агостіні, Ференцо Крауз та Анні Л’юнньє.

Вчені отримали премію “за експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів у матерії”.

Вчені продемонстрували спосіб створення надзвичайно коротких імпульсів світла, які можна використовувати для вимірювання швидких процесів, у яких електрони рухаються або змінюють енергію.

Так, П’єр Агостіні створив і дослідив серію послідовних світлових імпульсів, в якій кожен імпульс тривав лише 250 аттосекунд.

Його колега-лауреат Ференц Крауш працював над іншим типом експерименту, який дозволив виділити один світловий імпульс тривалістю 650 аттосекунд.

Науковиця Анн Л’юїльє виявила новий ефект від взаємодії лазерного світла з атомами в газі.

Нагадаємо, 2 жовтня у Стокгольмі (Швеція) та Осло (Норвегія) стартував Нобелівський тиждень. У понеділок оголосили лауреатів премії з фізіології та медицини.

Ними стали Каталін Каріко та Дрю Вайсман, робота яких допомогла у створенні вакцин Moderna і BioNTech/Pfizer проти коронавірусу.

Нобелівська премія є однією з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства.

Сума премії змінюється залежно від доходів Фонду Нобеля. Цьогоріч вона становитиме 11 млн шведських крон (близько $986 тис.).

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