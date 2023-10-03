3 Жовтня 2023, 12:58 Валентина Чорна редакторка стрічки

У вівторок, 3 жовтня, Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з фізики. Ними стали науковці П’єр Агостіні, Ференцо Крауз та Анні Л’юнньє. Вчені отримали премію “за експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів у матерії”. BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2023

Вчені продемонстрували спосіб створення надзвичайно коротких імпульсів світла, які можна використовувати для вимірювання швидких процесів, у яких електрони рухаються або змінюють енергію.

Так, П’єр Агостіні створив і дослідив серію послідовних світлових імпульсів, в якій кожен імпульс тривав лише 250 аттосекунд.

Його колега-лауреат Ференц Крауш працював над іншим типом експерименту, який дозволив виділити один світловий імпульс тривалістю 650 аттосекунд.

Науковиця Анн Л’юїльє виявила новий ефект від взаємодії лазерного світла з атомами в газі.

Нагадаємо, 2 жовтня у Стокгольмі (Швеція) та Осло (Норвегія) стартував Нобелівський тиждень. У понеділок оголосили лауреатів премії з фізіології та медицини.

Ними стали Каталін Каріко та Дрю Вайсман, робота яких допомогла у створенні вакцин Moderna і BioNTech/Pfizer проти коронавірусу.

Нобелівська премія є однією з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства.

Сума премії змінюється залежно від доходів Фонду Нобеля. Цьогоріч вона становитиме 11 млн шведських крон (близько $986 тис.).