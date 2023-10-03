Во вторник, 3 октября, Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физике. Ими стали ученые Пьер Агостини, Ференцо Крауз и Анни Льюнье.

Они получили премию “за экспериментальные методы, которые генерируют аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в материи”.

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2023

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Ученые продемонстрировали способ создания чрезвычайно коротких импульсов света, которые можно использовать для измерения быстрых процессов, в которых электроны движутся или меняют энергию.

Так, Пьер Агостини создал и исследовал серию последовательных световых импульсов, в которой каждый импульс длился всего 250 аттосекунд.

Его коллега-лауреат Ференц Крауш работал над другим типом эксперимента, который позволил выделить один световой импульс продолжительностью 650 аттосекунд.

Ученая Анн Льюилье обнаружила новый эффект от взаимодействия лазерного света с атомами в газе.

Напомним, 2 октября в Стокгольме (Швеция) и Осло (Норвегия) стартовала Нобелевская неделя. В понедельник объявили лауреатов премии по физиологии и медицине.

Ими стали Каталин Карико и Дрю Вайсман, работа которых помогла в создании вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer против коронавируса.

Нобелевская премия является одной из самых престижных международных премий, которую ежегодно присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или значительный вклад в культуру или развитие общества.

Сумма премии меняется в зависимости от доходов Фонда Нобеля. В этом году она составит 11 млн шведских крон (около $986 тыс.).