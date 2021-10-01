Популярный видеосервис Netflix выпустил локализированную версию сайта и приложений для Украины. Компании удалось перевести весь интерфейс на украинский, и он уже доступен пользователям.

Украинскую версию Netflix можно оценить прямо вместе с 30 другими версиями на разных языках. Кроме того, изменения коснулись не только интерфейса — фильмы и сериалы получат украинскую озвучку и субтитры.

Спустя шесть лет после запуска сервиса в Украине мы рады предоставить интерфейс на украинском языке, — говорится в сообщении сервиса.

Сейчас на украинском языке доступны такие проекты — Бриджертоны, Половое воспитание, Корона, Ход королевы, Очень странные дела, Бумажный дом и другие.

Локализация доступна по ссылке netflix.com/ua.

Чтобы сделать интерфейс Netflix украиноязычным, достаточно зайти в управление профилем и сменить язык.

Компания также серьезно заинтересовалась нашими зрителями — теперь в соцсетях Instagram, Facebook и YouTube появились официальные украинские страницы.

Помимо локализации и создания страниц, пользователи сервиса могут получить техническую поддержку через приложение, хоть и в определенное время — с 15.00 до 23.00.

Глава Минцифры Михаил Федоров получил письмо от представителей Netflix. В нем идется об успешном запуске украинской локализации — вскоре пользователи смогут насладиться озвучкой и субтитрами на нашем языке еще большего количества фильмов и сериалов.

Напомним, что в сентябре Netflix показал трейлер амбициозного сериала Не смотри вверх, премьера которого состоится 24 декабря. В кинокартине снялись звезды мирового уровня — Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.

Режиссером ленты и автором сценария выступил Адам Маккей, который является лауреатом премий Оскар, BAFTA и Эмми.