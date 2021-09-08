Стримінговий сервіс Netflix опублікував перший трейлер фільму Не дивися вгору. Прем’єра стрічки відбудеться 24 грудня 2021 року.

У центрі сюжету два астронавти, які під час дослідження виявляють, що до Землі наближаються астероїди, які можуть знищити планету.

Науковці намагаються попередити про небезпеку урядовців та людей, однак у відповідь отримують глузування та арешт через розповсюдження нібито фейкових заяв.

Проте головні герої не зупиняються, а продовжують доводити, що загроза для людства є дійсно реальною.

Шанувальники Netflix з нетерпінням чекають на прем’єру фільму Не дивися вгору, оскільки у зйомках взяли участь найкращі голівудські актори.

Серед них – Леонардо Ді Капріо, Дженніфер Лоуренс, Меріл Стріп, Джона Гілл, Гімеш Патель, Кейт Бланшетт, Тімоті Шаламе, Аріана Гранде, Меттью Перрі.

Режисером стрічки та автором сценарію виступив Адам Маккей, який є лауреатом премій Оскар, BAFTA та Еммі.

Нещодавно Netflix показав трейлер третього сезону серіалу Статеве виховання. У ролику можна побачити, як змінилося життя учнів школи Мурдейла з новим директором у виконанні Джемайми Керк.

Новий директор захоче відновити престиж школи, а школярів змусять носити форму і заборонять будь-які розмови про секс.

Прем’єра третього сезону серіалу Статеве виховання запланована на 17 вересня. Netflix випустить одразу всі вісім епізодів.