Netflix хоче змусити платити гроші тих, хто ділиться паролем із друзями чи близькими. Тепер за підключення інших пристроїв доведеться платити додатково.

Поки що опція доступна тільки в п’яти країнах Латинської Америки – ділитися паролем можна буде законно, але за невелику плату. Раніше таке суперечило політиці Netflix, але це мало кого хвилювало.

Функція отримає назву Додати будинок – за її допомогою можна будь-якій людині підключати пристрої до Netflix за зниженою ціною, якщо порівнювати з повноцінною підпискою.

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Зміни запровадили на тлі масової втрати коштів компанією – за оцінками Netflix, за підписку не платять понад 100 млн осіб у всьому світі, з них 30 млн проживають у Канаді та США.

– Широко поширене спільне використання облікових записів між будинками підриває нашу довгострокову здатність інвестувати та покращувати наші послуги, – заявив директор з інновацій продуктів Netflix Ченгі Лонг.

Вартість нової функції становитиме $3 на місяць. За кожен додатковий будинок доведеться доплачувати $2-3.

Зміни також поширюються і до членів сім’ї власника платної підписки – за кожного доведеться доплачувати.

Вартість базової передплати Netflix в Україні коштує 5 євро на місяць. Стандартний тариф коштуватиме €7,50, а Преміум – €10.

На стрімінговій платформі планується показати шостий сезон серіалу Чорне дзеркало. І хоча Netflix не поспішає оголошувати про початок робіт над продовженням, до мережі злили акторський склад.