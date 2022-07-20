Стриминговая платформа Netflix потеряла 1 млн зрителей за последние три месяца. И хотя у компании наступили не лучшие времена, аналитики ожидали худшей ситуации.

Отток зрителей случился после разгара пандемии, когда миллионы людей были вынуждены оставаться дома.

Падение количества подписчиков продолжается еще с начала 2022 года, хотя раньше аналитики считали, что сервис прекратят использовать 2 млн человек. На фоне хороших показателей акции компании выросли на 10% в цене.

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Общий доход Netflix за первый квартал 2022 составил $7,97 млрд при ожидаемых $8,04 млрд. На фоне этого инвесторов заверили, что внимание уделяется увеличению доходов.

За 2022 год акции платформы подешевели на 67% — в компании заявили, что причиной этому является незаконное использование аккаунтов сразу несколькими людьми, конкуренция, а также нестабильная экономика. Известно, что стоимость подписки Netflix в Украине обойдется в €5 в месяц, и с осени 2021 года сервис поддерживает украинский язык — это касается как интерфейса, так и некоторых сериалов в качестве субтитров.

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На фоне успехов 4 сезона сериала Очень странные дела, Netflix заставит клиентов платить за друзей и близких. В компании хотят, чтобы за использование одного аккаунта несколькими людьми пришлось доплачивать. Услуга будет дешевле, чем базовая подписка — в районе $2-3, в зависимости от тарифного плана.