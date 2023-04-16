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Інтернет

Ілон Маск вирішив створити конкурента ChatGPT

16 Квітня 2023, 11:43
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Depositphotos

Американський мільярдер Ілон Маск планує запустити компанію X.AI. для роботи в галузі штучного інтелекту, щоб конкурувати з OpenAI, творцем ChatGPT.

Глава Tesla і Twitter збирає команду дослідників та інженерів у галузі штучного інтелекту, а також веде переговори з кількома інвесторами про проект.

– Купа людей інвестує в це… Це реально, і вони в захваті від цього, – сказало близьке джерело до бізнесмена.

Компанію X.AI. Маск зареєстрував у березні. Він є її єдиним директором. Останні кілька місяців Ілон шукав команду для запуску стартапу в галузі ШІ, здатного конкурувати з компанією OpenAI, яка розробила чат-бот ChatGPT.

Варто зазначити, що лише кілька тижнів тому Маск підписав лист, у якому він і ще понад 1800 осіб вимагали шестимісячної паузи в дослідженнях ШІ. У ньому також ішлося про те, що системи зі штучним інтелектом можуть становити небезпеку для суспільства.

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Джерело
The Guardian
Теги
ChatGPT Ілон Маск Штучний інтелект
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