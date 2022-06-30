30 червня російські військові змушені були залишити тимчасово окупований острів Зміїний. Цьому сприяла успішна військова операція українських захисників – зараз на цьому шматку землі пожежі та вибухи.

У безглуздих спробах РФ не втратити обличчя, у Кремлі заявили, що втеча російських військових це жест доброї волі. У мережі активно відреагували на цю абсурдну заяву, яка не має нічого спільного з реальністю.

Реакція мережі на визволення острова Зміїного та жест доброї волі – далі у матеріалі.

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Пробивати чергове дно – це фішка Путіна. Він всіляко намагається приховати свої невдачі на фронті зухвалою брехнею, щоб зберегти обличчя.

Легендарний мем Отримав п**ди в Україні з російським військовим заграв новими фарбами – тепер замість окупанта Путін, який із сумним обличчям говорить про жест доброї волі.

Жест доброї волі – прерогатива не тільки РФ. Генштаб ЗСУ також показав наслідки своєї люб’язності до окупантів, які не повернуться додому.

Сама фраза жест доброї волі надто красиво описує втечу РФ зі Зміїного – сервіс Google показав, як потрібно правильно перекладати заяви Росії – отримали п**ди.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також не втратив шансу висміяти РФ та Путіна. У Twitter він за допомогою жарту натякнув нашим союзникам про необхідність постачання зброї, щоби жестів доброї волі від Росії було ще більше.

– Все йде за планом? Знову як жест доброї волі російські війська тікають з о. Зміїний, підтвердили в Міноборони Росії. Тобто для того, щоб закохати Москву в добру волю, потрібно систематично її бити. Тож менше слів – більше зброї, і скоріше до світу без нацистської літери Z… – прокоментував Подоляк, додавши смішний мем про заяву РФ.

Все йде за планом? Знову як жест «доброї волі» російські війська тікають з о. Зміїний, підтвердили в Міноборони Рф. Тобто для того, щоб «закохати» Москву в добру волю, потрібно систематично її бити. Тож менше слів – більше зброї, і швидше до миру без нацистської літери Z… pic.twitter.com/qpXUjeVQyP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 30, 2022

Американська реактивна система залпового вогню HIMARS допомагає українським захисникам давати відсіч окупантам. Користувачі мережі активно жартують, що за допомогою РСЗВ та доброї волі можна багато досягти.

Незабаром Росія почне називати будь-які невдачі жестом доброї волі – це стосується і солдатів, які повернуться до РФ у пакеті.

Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що чекає від РФ аналогічного кроку і в Херсоні.