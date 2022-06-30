30 июня российские военные были вынуждены покинуть временно оккупированный остров Змеиный. Этому поспособствовала успешная военная операция украинских защитников — сейчас на этом куске земли пожары и взрывы.

В нелепых попытках РФ не потерять лицо, в Кремле заявили, что побег российских военных это “жест доброй воли”. В сети активно отреагировали на это абсурдное заявление, которое не имеет ничего общего с реальностью.

Реакция сети на освобождение острова Змеиного и жест доброй воли — далее в материале.

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Пробивать очередное дно — это фишка Путина. Он всячески пытается скрыть свои неудачи на фронте наглым враньем, дабы сохранить лицо.

Легендарный мем Получил п**ды в Украине с российским военным заиграл новыми красками — теперь вместо оккупанта Путин, который с грустным лицом говорит о жесте доброй воли.

Жест доброй воли — прерогатива не только РФ. Генштаб ВСУ также показал последствия своих любезности по отношению к оккупантам, которые не вернутся домой.

Сама фраза жест доброй воли слишком красиво описывает побег РФ из Змеиного — сервис Google показал, как нужно переводить заявления России — получили п**ды.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также не упустил шанса высмеять РФ и Путина. В Twitter он с помощью шутки намекнул нашим союзникам о необходимости поставок оружия, чтобы жестов доброй воли от России было еще больше.

— Все идет по плану? Вновь как жест доброй воли российские войска бегут из о. Змеиный, подтвердили в Минобороны России. То есть для того чтобы влюбить Москву в добрую волю, нужно систематически ее бить. Так что меньше слов – больше оружия, и скорее к миру без нацистской буквы Z… — прокомментировал Подоляк, добавив смешной мем о заявлении РФ.

Все йде за планом? Знову як жест «доброї волі» російські війська тікають з о. Зміїний, підтвердили в Міноборони Рф. Тобто для того, щоб «закохати» Москву в добру волю, потрібно систематично її бити. Тож менше слів – більше зброї, і швидше до миру без нацистської літери Z… pic.twitter.com/qpXUjeVQyP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 30, 2022

Американская реактивная система залпового огня HIMARS помогает украинским защитникам давать отпор оккупантам. Пользователи сети активно шутят, что с помощью РСЗО и доброй воли можно много добиться.

Совсем скоро Россия начнет называть любые неудачи жестом доброй воли — это касается и солдат, которые вернутся в РФ в пакете.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что ждет от РФ аналогичного шага и в Херсоне.