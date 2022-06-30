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Не жест доброй воли, а получили на орехи: реакция сети на побег армии РФ со Змеиного

30 июня 2022, 13:49
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Мем

30 июня российские военные были вынуждены покинуть временно оккупированный остров Змеиный. Этому поспособствовала успешная военная операция украинских защитников — сейчас на этом куске земли пожары и взрывы.

В нелепых попытках РФ не потерять лицо, в Кремле заявили, что побег российских военных это “жест доброй воли”. В сети активно отреагировали на это абсурдное заявление, которое  не имеет ничего общего с реальностью.

Реакция сети на освобождение острова Змеиного и жест доброй воли — далее в материале.

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Пробивать очередное дно — это фишка Путина. Он всячески пытается скрыть свои неудачи на фронте наглым враньем, дабы сохранить лицо.

Мем

Легендарный мем Получил п**ды в Украине с российским военным заиграл новыми красками — теперь вместо оккупанта Путин, который с грустным лицом говорит о жесте доброй воли.

Мем

Жест доброй воли — прерогатива не только РФ. Генштаб ВСУ также показал последствия своих любезности по отношению к оккупантам, которые не вернутся домой.

Мем

Сама фраза жест доброй воли слишком красиво описывает побег РФ из Змеиного — сервис Google показал, как нужно переводить заявления России — получили п**ды.

Мем Мем

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также не упустил шанса высмеять РФ и Путина. В Twitter он с помощью шутки намекнул нашим союзникам о необходимости поставок оружия, чтобы жестов доброй воли от России было еще больше.

— Все идет по плану? Вновь как жест доброй воли российские войска бегут из о. Змеиный, подтвердили в Минобороны России. То есть для того чтобы влюбить Москву в добрую волю, нужно систематически ее бить. Так что меньше слов – больше оружия, и скорее к миру без нацистской буквы Z… — прокомментировал Подоляк, добавив смешной мем о заявлении РФ.

Американская реактивная система залпового огня HIMARS помогает украинским защитникам давать отпор оккупантам. Пользователи сети активно шутят, что с помощью РСЗО и доброй воли можно много добиться.

Мем

Совсем скоро Россия начнет называть любые неудачи жестом доброй воли — это касается и солдат, которые вернутся в РФ в пакете.

Мем

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что ждет от РФ аналогичного шага и в Херсоне.

Теги
Війна в Україні мем острів Зміїний
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