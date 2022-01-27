Часть ракеты SpaceX Falcon 9 врежется в Луну. Огромный кусок корабля путешествует по космосу с 2015 года — тогда успешно состоялась миссия компании с выведением спутника на орбиту.

Известно, что часть ракеты взлетела слишком высоко, чтобы вернуться на орбиту Земли — ее начало притягивать гравитацией Луны и Солнца. Топлива для возврата на нашу планету не хватило бы.

Метеоролог Эрик Бергер заявил, что часть ракеты весит 4 тонны, и она врежется в спутник Земли со скоростью 2,58 м/с в ближайшие недели.

Ученый и программист Билл Грей уверен, что столкновение объектов состоится 4 марта. Он создал программу, которая отслеживает траекторию космических тел. Часть ракеты Falcon 9 врежется в обратную сторону Луны.

— Это первый случай непреднамеренного падения космического мусора на Луну, о котором мне известно, — заявил Грей.

По данным эксперта, само столкновение останется незаметным для астрономов.

Сейчас ученые активно занимаются изучением Венеры и Марса. Если красная планета уже давно под пристальным взглядом сотрудников NASA, то нашим вторым соседом начали интересоваться только сейчас. В теории, Венера может стать еще одним домом для человечества. Сейчас в приоритете разработка планов, которые позволят выжить при экстремальных температурах и атмосферном давлении.