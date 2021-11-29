Експерти з Google Cloud Threat Intelligence заявили, що майже половина зламів облікових записів відбувається через ненадійні паролі. А 26% випадків проникнення в чужий акаунт пов’язано з проблемами безпеки в сторонніх програмах.

Статистика також показує, що у 86% випадків після злому хакери використовують для майнінгу криптовалюти. Згідно з опитуванням, у 58% випадків шифрування даних відбувається через 22 секунд після злому. Таким чином, зловмисники використовували пристрої користувачів для власного збагачення.

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Цілеспрямований злом також можна здійснити за допомогою незахищеного пристрою, підключеного до мережі. У 40% такий гаджет можна знайти за 8 годин або навіть раніше.

Компанія Google також попереджає, що після злому хакер може не тільки шифрувати дані, а й використовувати обліковий запис для інших шахрайських схем – спаму, фішингу та інших видів скаму в мережі.

Експерти наполегливо рекомендують регулярно оновлювати паролі та використовувати двоетапний захист із одноразовим кодом, який приходить на смартфон.

Нагадаємо, що статистика популярності паролів у 2021 році невтішна. Як виявилося, лідером у рейтингу виявився найпростіший набір цифр – 123456. За даними експертів – його використали 103 млн разів. Його простота також грає на руку зловмисникам.