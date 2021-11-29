Эксперты из Google Cloud Threat Intelligence заявили, что почти половина взломов учетных записей происходит из-за ненадежных паролей. А 26% случаев проникновения в чужой аккаунт связано с проблемами безопасности в сторонних программах.

Статистика также показывает, что в 86% случаев после взлома хакеры используют для майнинга криптовалюты. Согласно опросу, в 58% случаев шифровка данных происходит спустя 22 секунд после взлома. Таким образом злоумышленники использовали устройства пользователей для собственного обогащения.

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Целенаправленный взлом также можно осуществить с помощью незащищенного устройства, которое подключено к сети. В 40% такой гаджет можно найти за 8 часов или даже раньше.

Компания Google также предупреждает, что после взлома хакер может не только шифровать данные, но и использовать учетную запись для других мошеннических схем — спама, фишинга и других видов скама в сети.

Эксперты настоятельно рекомендуют регулярно обновлять пароли и использовать двухэтапную защиту с одноразовым кодом, который приходит на смартфон.

Напомним, что статистика популярность паролей в 2021 году неутешительная. Как оказалось, лидером в рейтинге оказался самый простой набор цифр — 123456. По данным экспертов — его использовали 103 млн раз. Его простота также играет на руку злоумышленникам.