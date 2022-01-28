Додаток Дія опинився в топі найпопулярніших мобільних програм в Україні. У грудні 2021 року державний портал майже наздогнав месенджер Facebook – ними користуються 73,9% та 74,4% українських Android-користувачів країни відповідно.

Статистика проєкту Kantar CMeter показала, що кількість користувачів програмою Дія зросла вдвічі за 2021 рік.

Так, на Android-смартфонах українців найчастіше можна знайти браузер Google Chrome – 98,9%, сервіс для пошти Gmail – 98,7%, а також месенджер Viber – 98,3%.

Четверте місце за сервісом для перегляду відео YouTube – 96,1%, а п’яте за соцмережею Facebook – 94,7%.

Сервіс Дія – на 11 місці. Популярність додатка зросла на тлі збільшення кількості послуг, які надає сервіс, а також через Covid-сертифікати – їх часто доводиться надавати у період пандемії.

Також українці активно користуються Instagram – 78,9%, картами для навігації Google Maps – 92,7%, а також TikTok – за останній рік популярність зросла майже двічі – з 23,4% до 44,3%.

У 2021 році багато хто почав оплачувати послуги та товари у цифровому форматі – сервісом для безконтактної оплати Google Pay користуються – 53,2% українців.

Варто відзначити, що популярність сервісів Google легко пояснюється – майже всі Android-смартфони продаються з встановленими програмами пошуковика.

Користувачів Instagram чекають серйозні зміни – до сервісу додали платну підписку на контент. Так, популярні блогери зможуть монетизувати свою творчість – цінник встановлюватиме сам автор.