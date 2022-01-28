Приложение Дія оказалось в топе самых популярных мобильных приложений в Украине. В декабре 2021 государственный портал почти догнал мессенджер Facebook — ими пользуются 73,9% и 74,4% украинских Android-пользователей страны соответственно.

Статистика проекта Kantar CMeter показала, что количество пользователей приложением Дія выросло вдвое за 2021 год.

Так, на Android-смартфонах украинцев чаще всего можно найти браузер Google Chrome — 98,9%, сервис для почты Gmail — 98,7%, а также мессенджер Viber — 98,3%.

Четвертое место за сервисом для просмотра видео YouTube — 96,1%, а пятое за соцсетью Facebook — 94,7%.

Сервис Дія — на 11 месте. Возросшая популярность к приложению появилась на фоне увеличения количества услуг, которые предоставляет сервис, а также из-за Covid-сертификатов — их часто приходится предоставлять в период пандемии.

Также украинцы активно пользуются Instagram — 78,9%, картами для навигации Google Maps — 92,7%, а также TikTok — за последний год популярность выросла почти два раза — с 23,4% до 44,3%.

В 2021 году многие начали оплачивать услуги и товары в цифровом формате — сервисом для бесконтактной оплаты Google Pay пользуются 53,2% украинцев.

Стоит отметить, что популярность сервисов Google легко объясняется — почти все Android-смартфоны продаются с уже установленными приложениями поисковика.

Пользователей Instagram ждут серьезные изменения — в сервис добавили платную подписку на контент. Так, популярные блогеры смогут монетизировать свое творчество — ценник будет устанавливать сам автор.