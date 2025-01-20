Не працює камера на ноутбуці: причини та що робити

Ноутбук – важливий девайс, який здатний замінити повноцінний комп’ютер або смартфон для роботи. У більшості сучасних моделей є й камера, за допомогою якої можна влаштовувати відеоконференції та спілкуватися з близькими. Однак поломки бувають на всіх пристроях – наприклад, не працює камера на ноутбуці.

Що робити, якщо не працює камера на ноутбуці

Насамперед потрібно перевірити, чи увімкнено камеру в налаштуваннях операційної системи. І у Windows 10, і в MacOS меню налаштувань досить схожі.

Потрібно зайти в Параметри, потім вибрати меню Конфіденційність і захист і натиснути на Камера. Переконайтеся, що стоїть галочка навпроти функції Дозволити додаткам доступ до камери.

Зараз дивляться

Навіть якщо після цього камера не увімкнеться, перезавантажте пристрій. Можливо, системі потрібно перезапуститися, щоб додатки прийняли зміни.

Можливо, камера заблокована на фізичному рівні – перевірте, чи не закритий об’єктив шторкою.

Якщо це не допомогло, спробуйте ввімкнути і вимкнути саму камеру, якщо вона не вбудована в ноутбук. Наприклад, дістати кабель із пристрою або натиснути на вимикач, якщо такий є.

Проблема також має вирішитися після оновлення драйвера:

Відкрийте Диспетчер пристроїв. Розгорніть розділ Пристрої обробки зображень. Виберіть Оновити драйвер і дочекайтеся інсталяції.

Бачите, що навіть після оновлення драйверів не працює камера на ноутбуці – зверніться до сервісного центру.

А от коли камера не вмикається тільки в одному застосунку – перезавантажте його та перегляньте налаштування.