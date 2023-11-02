Дротові навушники нехай і поступово витісняються з ринку електроніки, та є своя ніша меломанів, які не хочуть переходити на бездротові гаджети. Чистий звук, доступність – усе це цінують багато прихильників послухати музику в тиші.

Однак саме кабель є слабким місцем дротових аксесуарів – може не працювати один навушник.

Що робити, якщо один дротовий навушник не працює

Насамперед перевірте рівень заряду, якщо навушники дротові, але не підключаються до пристрою через стандартний 3.5 мм mini-jack. Обидва навушники мають бути заряджені.

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Є ще одна порада – переконайтеся, що навушники під’єднані правильно. Вимкніть і увімкніть їх ще раз, а потім перезавантажте джерело звуку: здебільшого це ноутбук або телефон.

Ламання може бути не тільки на програмному рівні – перевірте штекер. Дістаньте його з пристрою й оцініть стан – він має бути чистим. Можна почистити за допомогою ватної палички та спирту.

Якщо після цього все ще один дротовий навушник не працює – скиньте пристрій до заводських налаштувань. Наприклад, ноутбук може буквально не відтворювати звук на одному навушнику, навіть якщо він справний.

Перевірте навушники на іншому пристрої. Так ви знатимете, що це саме аксесуар неробочий.

У деяких моделях кабель змінний – замініть аксесуар і перевірте звучання. Можливо, саме в дроті й була проблема.

Якщо один дротовий навушник не працює досі, то зверніться до виробника. Можливо, там запропонують заміну або детальну інструкцію, як виправити проблему.