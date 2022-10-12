Человечество впервые смогло изменить траекторию полета космического тела. Все благодаря космическому кораблю DART, который под руководством NASA столкнулся с астероидом.

И хотя важное событие состоялось 26 сентября, астронавты только сейчас получили подтверждения успешности миссии. Так, столкновение DART с Димофисом изменило траекторию астероид на 32 минуты — это касается времени оборота вокруг другого космического тела Дидимоса. Ранее руководители миссии заявляли, что надеялись изменить время на 10 минут, но даже 73 секунды означали успех задачи.

У NASA заявили, что это первый случай в истории человечества по смену траектории космического тела. Чтобы сдвинуть траекторию полета астероида, космическое агентство потратило $330 млн.

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Сам старт миссии начался почти год назад — в конце осени 2021 года ракета от SpaceX Falcon 9 отправил корабль NASA DART в космос, где он долго время летел к астероиду, чтобы 26 сентября 2022 года врезаться в астероид. Суть миссии — проверить систему защиты от космических тел, которые могут нести потенциальную опасность человечеству.

Теперь мы знаем, что космический корабль может изменить траекторию космического тела, что может спасти целую планету от уничтожения. Это касается и Земли.