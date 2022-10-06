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Довгі і запилені рукави: телескопи NASA показали пару галактик

6 Жовтня 2022, 11:43
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Галактика
Джерело: Depositphotos

Космічні телескопи Джеймс Вебб і Хаббл відобразили інтригуючу пару галактик.

Дует еліптичної та спіральної галактик відомий як VV191 і розташований приблизно за 700 млн світлових років від Землі.

Кожен телескоп вніс своє спостереження на різних довжинах хвиль світла. Вебб може виявити невидиме для людського ока інфрачервоне світло, а Хаббл має можливість спостерігати дві галактики у видимому та ультрафіолетовому світлі.

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– Дані Вебба в ближньому інфрачервоному діапазоні також показують нам довгі, надзвичайно запилені спіральні рукави галактики набагато більш докладно, створюючи враження, що рукава перекриваються з центральною опуклістю яскраво-білої еліптичної галактики зліва, – зазначив міждисциплінарний вчений Вебба Роджер Віндхорст.

Вчені обрали галактичну пару з майже 2 тис. кандидатів, виявлених цивільними волонтерами Галактичного зоопарку. Ці маленькі галактики, які здаються дуже близькими одна до одної, насправді не взаємодіють, але дозволяють дослідникам відстежувати і порівнювати галактичний пил.

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Джерело
CNN
Теги
NASA Галактика
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