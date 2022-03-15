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Інтернет

Не допомагайте ворогові: у мережі з’явився новий вид інформаційної загрози

15 Березня 2022, 17:06
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Смартфон
Джерело: Unsplash

Жителів України закликали не ділитися точним місцем влучення снаряда та не викладати відео з локацією удару. Так, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України заявила про новий вид інформаційної загрози.

У соцмережах і месенджерах боти або нібито “живі” акаунти запитують про ступінь ураження певних локацій після бомбардування. Вони часто пишуть у місцевих чатах, одразу після обстрілу найближчих міст.

Информационная война

У службі зазначили, що таких ботів можна виявити завдяки однотипним повідомленням, і закликали в жодному разі не ділитися подробицями з такими обліковими записами або сторінками в соцмережах. За допомогою отриманих даних війська РФ коригуватимуть обстріл для подальшого влучення в ціль.

Також не варто забувати, що зараз на інформаційному фронті використовуються всі способи ведення війни. Так, в Україні почав розповсюджуватись шкідливий код CaddyWiper, який вражає комп’ютери жителів нашої країни. Вірус стирає дані на пристроях, роблячи відновлення інформації неможливим.

Рекомендується не відкривати підозрілі посилання, а також не відвідувати неперевірені сайти. Також завантажити вірус на свій комп’ютер можна і за допомогою відкриття електронної пошти від невідомих користувачів – часто маскуються під різні документи з банківськими операціями.

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Війна в Україні
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