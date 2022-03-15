Жителей Украины призвали не делиться точным местом попадания снаряда и не выкладывать видео с локацией удара. Так, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины заявила о новом виде информационной угрозы.

В соцсетях и мессенджерах боты или якобы “живые” аккаунты спрашивают о степени поражения определенных локаций после бомбардировки. Они часто пишут в местных чатах, сразу после обстрела ближайших городов.

В службе отметили, что таких ботов можно вычислить благодаря однотипным сообщениям, и призвали ни в коем случае не делиться подробностями с такими аккаунтами или страницами в соцсетях. С помощью полученных данных войска РФ будут корректировать обстрел для дальнейшего попадания в цель.

Также не стоит забывать, что сейчас на информационном фронте используются все способы для ведения войны. Так, в Украине начал распространяться вредоносный код CaddyWiper, который поражает компьютеры жителей нашей страны. Вирус стирает данные на устройствах, делая восстановление информации невозможным.

Рекомендуется не открывать подозрительные ссылки, а также не посещать непроверенные сайты. Также загрузить вирус на свой компьютер можно и с помощью открытия электронной почты от неизвестных пользователей — они часто маскируются под различные документы с банковскими операциями.