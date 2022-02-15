Apple оштрафували на €5 млн за монополію на ринку. Так, антимонопольний регулятор Нідерландів вважає, що компанія не надає альтернативного способу оплати послуг в App Store.

На думку влади Нідерландів, така політика Apple є незаконною. Розробникам додатків доводиться писати програми з нуля, якщо захочуть надати послуги власникам iPhone та інших гаджетів компанії, оскільки користувачі можуть оплачувати підписки та доступ до сервісів лише через App Store.

Це вже четвертий штраф Apple від регулятора Нідерландів – загальна сума санкцій досягла позначки €20 млн.

Щоправда, вимоги місцевих органів влади стосуються лише додатків для знайомств у Нідерландах. Схоже, Apple вигідніше та простіше заплатити мізерний, за мірками компанії, штраф, ніж міняти політику для всіх програм. До того ж компанія отримує відсоток з кожної транзакції завдяки Apple Pay – немає сенсу відмовлятися від того, що приносить прибуток.

Безпека в сервісах для знайомств та соцмереж – серйозна проблема навіть у 2022 році. Шахраї-серцеїди вкрали в американців $547 млн ​​у 2021 році, що на 80% більше, ніж у 2020 році. Злодії використовують чужі фотографії, а також створюють помилкові образи, щоб виманити гроші у жертв. Середня сума такої афери досягла $2 400.