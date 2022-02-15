Apple оштрафовали на €5 млн за монополию на рынке. Так, антимонопольный регулятор Нидерландов считает, что компания не предоставляет альтернативный способ оплаты услуг в App Store.

По мнению властей Нидерландов, такая политика Apple является незаконной. Разработчикам приложений приходится писать программы с нуля, если захотят предоставить услуги владельцам iPhone и другой гаджетов компании, так как пользователи могут оплачивать подписки и доступ к сервисам только через App Store.

Это уже четвертый штраф Apple от регулятора Нидерландов — общая сумма санкций достигла отметки в €20 млн.

Правда, требования местных органов власти касается только приложений для знакомств в Нидерландах. Похоже, Apple выгоднее и проще заплатить мизерный, по меркам компании, штраф, чем менять политику для всех приложений. К тому же, компания получает процент с каждой транзакции благодаря Apple Pay — нет смысла отказываться от того, что приносит прибыль.

Безопасность в сервисах для знакомств и соцсетях — серьезная проблема даже в 2022 году. Мошенники-сердцееды украли у американцев $547 млн в 2021 году, что на 80% больше, чем в 2020. Воры используют чужие фотографии, а также создают ложные образы, чтобы выманить деньги у жертв. Средняя сумма такой аферы достигла $2 400.