Шахраї-серцеїди вкрали в американців $547 млн ​​у 2021 році, що на 80% більше, ніж у 2020 році. Загальна сума втрат за останні п’ять років досягла $1,3 млрд.

Нові дані Федеральної торгової комісії (FTC) свідчать про те, що в 2021 році більше споживачів, ніж будь-коли, стали жертвами шахраїв.

Так, шахраї-серцеїди приваблюють людей, використовуючи фотографії, вкрадені з усього інтернету, тим самим створюючи неправдиві образи, які здаються досить реальними, але завжди знаходять причину не зустрічатися особисто. Зрештою, передбачуваний наречений вимагатиме грошей від жертви. Наслідки можуть бути серйозними – середній збиток $2 400.

Найбільш уразливими жертвами таких афер, як і раніше, залишаються люди старше 70 років. Звіт також показав, що минулого року найбільший приріст повідомлень про випадки романтичних шахрайств зафіксовано серед представників молодшого покоління – людей віком від 18 до 29 років.

Ба більше, шахрайство зросло не лише на сайтах знайомств чи у спеціальних додатках, а й у звичайних соціальних мережах.

Ще однією тенденцією 2021 року стало збільшення кількості повідомлень про шахраїв, що заманюють споживачів у фальшиві схеми інвестування в криптовалюту. Минулого року через такі схеми звичайні споживачі втратили загалом $139 млн. Середній збиток становив майже $10 тис.