МКС мало не зіткнулася з російським космічним сміттям. Про інцидент заявили у NASA.

Так, міжнародна космічна станція була змушена ухилятися від іншого космічного об’єкта – для цього довелося запустити свої двигуни. Зміна траєкторії пов’язана з російським сміттям.

Так, дороге пальне витрачала команда космонавтів протягом понад п’ять хвилин, щоб уникнути зіткнення із фрагментом російського супутника Космос-1408. Цей апарат знищили ще у листопаді 2021 року під час випробувань системи протиракетної та протикосмічної оборони А-235.

Зараз дивляться

Коли супутник знищили, уламки могли нести небезпеку жителям МКС, через що NASA наказала космонавтам закрити люки між модулями та перебувати в космічних кораблях на екстрений випадок.

Раніше керівництво NASA вже заявляло про ризики розповсюдження сміття в космосі – у всьому винні різке збільшення кількості супутників на орбіті.

В агентстві зазначили, що МКС зробив маневр для підвищення безпеки, адже траєкторія сміття пролягала на відстані 5 км від траєкторії станції.

За даними NASA, МКС зазвичай змінює свою орбіту щорічно, маневруючи далеко від об’єкта, якщо ймовірність зіткнення перевищує 1 до 10 000.

Втім, зіткнення у космосі бувають і запланованими – на початку жовтня корабель NASA врізався в астероїд на навколоземній орбіті. Таким чином агентство перевіряло систему захисту Землі від інших космічних об’єктів, які можуть нести небезпеку людству.