Из-за поломки российского корабля: астронавту NASA придется пробыть год на МКС

Астронавту NASA Фрэнку Рубио и двум российским космонавтам Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину придется провести на Международной космической станции (МКС) круглый год вместо полугода, как планировалось.

Это связано с повреждением российского корабля Союз, на котором они должны были вернуться на Землю, сообщает Space.com.

Транспортное средство Союз, известное как MS-22, потеряло всю охлаждающую жидкость после столкновения в прошлом месяце с микрометеоритом или обломками.

Сейчас смотрят

Российское космическое агентство Роскосмос решило 20 февраля запустить Союз без экипажа в орбитальную лабораторию, чтобы вернуть Рубио, Прокопьева и Петелина на Землю.

Однако, по последним заявлениям NASA, астронавт и два космонавта будут оставаться на МКС еще некоторое время.

– Планируется, что Фрэнк, Дмитрий и Сергей останутся на борту еще несколько месяцев, пока они не вернутся домой, вероятно, в конце сентября, – заявила Дина Контелла, менеджер NASA по интеграции операций на МКС.

Если “конец сентября” означает где-то после 21 сентября, то экипаж MС-22 останется в воздухе в течение целого года — то, что никогда не делал ни один астронавт NASA.

К примеру, Марк Ванде Хэй прожил на борту станции 355 дней с апреля 2021 года по апрель 2022 года. Скотт Келли и космонавт Михаил Корниенко пробыли 340 дней в космосе с марта 2015 по март 2016 года, а Кристина Кох была далеко от Земли почти 329 дней, с апреля 2019 по февраль 2020 года.

Читайте также: Корабль NASA Orion поделился удивительными снимками Луны и Земли

Источник: Space.com