Напередодні презентації Google 4 жовтня, в мережу злили всі характеристики майбутніх флагманів Pixel 8. Публіці покажуть відразу дві модифікації – крім базової буде і версія Pro.

Так, інсайдер Еван Блесс показав порівняльну таблицю характеристик обох моделей. Серед основних особливостей – новий чипсет SoC Tensor G3, захист від води IP68 і 50-мегапіксельну основну камеру.

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Версія Pro зможе і заміряти температуру. На додачу до основного датчика камери, в Google додадуть 48-мегапіксельну з автофокусом і аналогічну, але з 5-кратним оптичним зумом. Базовий Pixel 8 замість датчика з автофокусом отримає 12-мегапіксельну камеру.

На заході також покажуть і нову версію розумного годинника, розробкою якого займався сам Google – йдеться про Pixel Watch 2. Щоправда, характеристики і ціни залишаються невідомими.

І поки фанати Pixel в очікуванні презентації, користувачі iPhone 15 скаржаться на перегрів своїх флагманів. Як виявилося, титанова версія Pro і Pro Max сильно нагрівається під час роботи. Причому це відбувається не тільки під час роботи або ігор, а й під час прослуховування музики або фотографування. Власники смартфонів скаржаться, що іноді пристрій навіть неможливо тримати в руках.