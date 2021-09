Найспекотніший місяць для відеоігор: топ-10 новинок жовтня 2021

Нарешті ми дійшли до найспекотнішої пори релізів відеоігор.

Чи не на кожен тиждень жовтня 2021 року заплановано по кілька великих релізів відеоігор. Цього місяця, мабуть, кожен поціновувач відеоігор знайде для себе щось цікавеньке.

А тим, хто полюбляє не пропускати жодного великого релізу, варто підготувати свої гаманці.

Факти ICTV розповідають про 10 відеоігор, які мають зацікавити гравців у жовтні 2021 року.

Far Cry 6

Шоста частина серії Far Cry має стати останньою перед тим, як Ubisoft візьметься за переосмислення серії. А це означає, що на гравців чекає черговий божевільний диктатор та орда його поплічників.

У Far Cry 6 гравці візьмуть на себе роль Дані Рахос, яка вступить у боротьбу проти Ель Президенте Антона Кастілло, якого зіграв Джанкарло Еспозіто.

Події відеогри розгортатимуться на вигаданому острові під назвою Яра, який має стати найбільшою локацією за всю історію серії. У центрі сюжету буде не лише протистояння повстанців Кастілло, але й його стосунки із сином Дієго.

У геймплеї не варто очікувати кардинальних змін, але буде кілька цікавих нововведень. Наприклад, тепер далеко не всі завдання потребуватимуть від гравця агресивних дій. Звичайно, і раніше серія Far Cry заохочувала стелс, але тепер цей стиль гри має вийти на новий рівень.

Але якщо ви бажаєте нищити все на своєму шляху, то й тут розробники підготували кілька сюрпризів. Загалом відкритий бій стане божевільнішим завдяки двом чинникам.

Перший – зброя. Оскільки грати доведеться за повстанців, які живуть за диктаторського режиму, то зброю доведеться майструвати з усього, що потрапить під руку. Тому у Far Cry 6 можна буде нищити ворогів, наприклад, модернізованим CD-плеєром.

Друге – це кілька видів суперзброї, яка даватиме змогу швидко нищити великі загони посіпак Кастілло. В інших аспектах це буде класична відеогра від Ubisoft з усіма плюсами та мінусами, до яких фанати звикли протягом останніх років.

Дата виходу: 7 жовтня

Платформи: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК

Back 4 Blood

Якщо ви обожнюєте кооперативні шутери, для гри в які можна зібрати невеличку компанію, то вам варто звернути увагу на Back 4 Blood. За її розробку відповідала Turtle Rock Studios, яка здобула популярність завдяки відеогрі Left 4 Dead.

Як можна зрозуміти з назви проекту, він стане наступником серії Left 4 Dead, але з новими механіками, які мають зробити кожне проходження ще більш унікальним.

Сюжет розповість про світ, який повністю змінив паразит, що перетворив людей на смертоносних потвор. Лише невеличка група сміливців, які мають імунітет до зараження, протистоїть загрозі.

Ядро геймплею не зміниться: ви проходитимете рівні разом із щонайбільше трьома іншими гравцями, виконуючи різноманітні завдання та відбиваючись від орд заражених. Найцікавіше – це реграбельність, яку у Back 4 Blood забезпечуватиме система карт та персонажів.

На вибір гравців буде восьмеро бійців, кожен з яких має свої унікальні здібності – як власні, так і для посилення всієї команди.

Та найбільше різноманітності додасть система карт. Кожен гравець створюватиме свою колоду карт, а протягом проходження кампанії посилюватиме ними свого персонажа. Та й гра буде вводити свої карти, які додаватимуть унікальності кожному завданню.

Загалом на гравців чекає такий собі Left 4 Dead на стероїдах. Головне, щоб розробники встигли виправити усі проблеми, які спостерігалися під час бета-тестування.

Дата виходу: 12 жовтня

Платформи: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Marvel й досі намагається зайняти свою нішу в індустрії відеоігор, особливо після успіху Marvel’s Spider-Man. Нині спробують порадувати фанатів відеогрою Marvel’s Guardians of the Galaxy, яка розповість про одну з пригод Вартових Галактики.

За сюжетом відеогри головним героям доведеться вкотре врятувати галактику від катастрофи, відлік до якої вони самі й запустили.

Під контролем гравців опиниться Пітер Квілл, більше відомий, як Зоряний лорд – лідер Вартових Галактики. Інші ж члени команди битимуться самостійно, але їм можна буде віддавати команди та проводити спільні атаки.

На словах це не дуже цікаво, але останніми роками розробники з Eidos-Montréal добре зарекомендували себе, особливо стосовно геймплею. Чудовим підтвердженням цьому стала серія Deus Ex та Shadow of the Tomb Raider. Тому варто сподіватися, що і в Marvel’s Guardians of the Galaxy він буде цікавішим, ніж здається на перший погляд.

Крім того відеогра буде сповнена музикою 80-х років, яку спеціально ліцензували, щоб передати любов Пітера до виконавців того часу. Вона лунатиме не лише у ключові моменту сюжету, а й під час запеклих баталій.

До речі, розробники обіцяють, що сам сюжет розвиватиметься залежно від рішень гравців, що має персоналізувати досвід. Однак незалежно від того, як ви проходили гру, кінцівка завжди буде однаковою.

Дата виходу: 26 жовтня

Платформи: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, ПК

Ще багато відеоігор

Звісно, жовтень не обмежиться лише трьома значущими відеоіграми. Окрім них варто звернути увагу на низку інших проектів.

The Dark Pictures Antology продовжить свої страшні оповідання з новою частиною під назвою House of Ashes.

Інтерактивна драма розповість про солдатів, які опинилися у стародавньому храмі під час війни в Іраку та зіткнулися з монстрами куди гіршими, ніж ті, яких можна зустріти на полі бою.

Як і раніше, вибір гравців відіграватиме ключову роль в оповіданні, і від цього залежатиме, як розвиватимуть події, хто житиме, а хто помре. Вирушити в моторошну подорож самому або з друзями можна буде вже 22 жовтня.

Поціновувачі перегонів зможуть побалувати себе Riders Republic – спортивною відеогрою від Ubisoft.

Гравці зможуть змагатися на велосипедах, сноубордах, лижах та вінгс’ютах у різноманітних дисциплінах.

Долучитися до яскравих та божевільних перегонів можна буде вже 28 жовтня.

Якщо ж ви полюбляєте незвичайні відеоігри, то варто придивитися до Alan Wake Remastered – оновленої версії проекту, який вийшов у 2010 році.

Вона розповість історію Алана Вейка – письменника, який опиняється у вирі містичних подій. Все, що він пише на папері, рано чи пізно збувається.

А з двома доповненнями гравці зможуть повністю зануритися у містичний світ Alan Wake та Control. Відеогра потрапить на всі актуальні платформи вже 5 жовтня.

Фанати піджанру метроідванія 8 жовтня зможуть зіграти у Metroid Dread, яка стане новою частиною серії.

Попри те, що відеоігри Metroid давно зарекомендували себе в 3D, нова частина більше тяжітиме до класичних проектів серії.



Та розробники обіцяють, що попри її вигляд, вона вбере у себе найкраще і з новітніх частин.

Фанати серії Crysis зможуть заново пережити трилогію відеоігор у Crysis Remastered Trilogy.

Усі частини серії були доведені до стандартів восьмого покоління ігрових платформ, що виражається, зокрема, у покращеній графіці.

Навіть попри спірний реліз ремастеру першої частини, гравців не залишає надія, що повна збірка дасть можливість сповна насолодитися цією чудовою трилогією.

Фанати горорів також зможуть познайомитися з серією Fatal Frame, яку незаслужено забули за останні роки.

Перевипуск Fatal Frame: Maiden of Black Water розповість чергову історію про привидів, в якій основною зброєю гравців стане містична камера, здатна робити фото потойбічного.

Вона гарантує багато лячних моментів, адже привидів доведеться підпускати якомога ближче до себе. Познайомитися або заново пережити шедевр японських горорів можна буде з 28 жовтня.

І останньою, але не менш важливою, є Mario Party Superstars, яка стане таким собі переосмисленням класичних відеоігор для компанії.

У новій частині буде 5 карт та понад 100 міні-ігор з ери Nintendo 64, але всіх їх підтягнуть до сучасних стандартів.

Якщо ви купували Nintendo Switch для гри у компанії, то саме час придивитися до Mario Party Superstars, яка вийде 29 жовтня.

Відео: Ubisoft, IGN, PlayStation, Nintendo, Crysis