Самый жаркий месяц для видеоигр: топ-10 новинок октября 2021

Наконец-то мы дождались самого жаркого времени релизов видеоигр.

Едва ли не на каждую неделю октября 2021 года намечено несколько крупных релизов видеоигр. В этом месяце, пожалуй, каждый любитель видеоигр найдет для себя что-то интересное.

А тем, кто любит не пропускать ни одного крупного релиза, стоит подготовить свои кошельки.

Факты ICTV рассказывают о 10 видеоиграх, которые должны заинтересовать игроков в октябре 2021 года.

Far Cry 6

Шестая часть серии Far Cry должна стать последней перед тем, как Ubisoft займется переосмыслением серии. А это значит, что игроков ждут очередной сумасшедший диктатор и орда его приспешников.

В Far Cry 6 игроки возьмут на себя роль Дани Рахос, которая вступит в борьбу против Эль Президенте Антона Кастильо, которого сыграл Джанкарло Эспозито.

События видеоигры будут разворачиваться на вымышленном острове под названием Яра, который должен стать самой большой локацией за всю историю серии. В центре сюжета будет не только противостояние повстанцев Кастильо, но и его отношения с сыном Диего.

В геймплее не стоит ожидать кардинальных изменений, но будет несколько интересных нововведений. Например, теперь далеко не все задачи потребуют от игрока агрессивных действий. Конечно, и раньше серия Far Cry поощряла стелс, но теперь этот стиль игры должен выйти на новый уровень.

Но если вы хотите уничтожать все на своем пути, то и здесь разработчики подготовили несколько сюрпризов. В целом открытый бой станет безумней благодаря двум факторам.

Первый — оружие. Поскольку играть придется за повстанцев, которые живут при диктаторском режиме, то оружие придется мастерить из всего, что попадет под руку. Поэтому в Far Cry 6 можно будет уничтожать врагов, например, модернизированным CD-плеером.

Второе — это несколько видов супероружия, которые дадут возможность быстро уничтожать большие отряды подчиненных Кастильо. В других аспектах это будет классическая видеоигра от Ubisoft со всеми плюсами и минусами, к которым фанаты привыкли в последние годы.

Дата выхода: 7 октября

Платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК

Back 4 Blood

Если вы обожаете кооперативные шутеры, для игры в которые можно собрать небольшую компанию, то вам стоит обратить внимание на Back 4 Blood. За ее разработку отвечала Turtle Rock Studios, которая получила известность благодаря видеоигре Left 4 Dead.

Как можно понять по названию проекта, он станет преемником серии Left 4 Dead, но с новыми механиками, которые должны сделать каждое прохождение еще более уникальным.

Сюжет расскажет о мире, который полностью изменил паразит, превративший людей в смертоносных чудовищ. Лишь небольшая группа смельчаков, которые имеют иммунитет к заражению, противостоит угрозе.

Ядро геймплея не изменится: вы с не более чем тремя другими игроками будете проходить уровни, выполняя различные задачи и отбиваясь от орд зараженных. Самое интересное — это реиграбельность, которую в Back 4 Blood будет обеспечивать система карт и персонажей.

На выбор игроков будет восемь бойцов, каждый из которых имеет свои уникальные способности, как собственные, так и для усиления всей команды.

Но больше разнообразия добавит система карт. Каждый игрок будет создавать свою колоду карт, а в течение прохождения кампании усиливать ими своего персонажа. И игра будет вводить свои карты, которые будут добавлять уникальности каждому заданию.

В общем, игроков ждет некий Left 4 Dead на стероидах. Главное, чтобы разработчики успели исправить все проблемы, которые наблюдались во время бета-тестирования.

Дата выхода: 12 октября

Платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Marvel до сих пор пытается занять свою нишу в индустрии видеоигр, особенно после успеха Marvel’s Spider-Man. Сейчас прилагает усилия, чтобы порадовать фанатов видеоигрой Marvel’s Guardians of the Galaxy, которая расскажет об одном из приключений Стражей Галактики.

По сюжету видеоигры, главным героям придется в очередной раз спасти галактику от катастрофы, отсчет до которой они сами и запустили.

Под контролем игроков окажется Питер Квилл, больше известный как Звездный лорд — лидер Стражей Галактики. Другие же члены команды будут сражаться самостоятельно, но им можно будет отдавать команды и проводить совместные атаки.

На словах это не очень интересно, но в последние годы разработчики из Eidos-Montreal хорошо зарекомендовали себя, особенно в части геймплея. Замечательным подтверждением этому стали серия Deus Ex и Shadow of the Tomb Raider. Поэтому стоит надеяться, что и в Marvel’s Guardians of the Galaxy он будет интереснее, чем кажется на первый взгляд.

Кроме того, видеоигра будет наполнена музыкой 80-х годов, которую специально лицензировали, чтобы передать любовь Питера к исполнителям того времени. Она будет звучать не только в ключевые моменты сюжета, но и во время ожесточенных баталий.

Кстати, разработчики обещают, что сам сюжет будет развиваться в зависимости от решений игроков, что должно персонализировать опыт. Однако независимо от того, как вы проходили игру, окончание всегда будет одинаковым.

Дата выхода: 26 октября

Платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, ПК

Еще много видеоигр

Конечно, октябрь не ограничится только тремя значимыми видеоиграми. Кроме них стоит обратить внимание на ряд других проектов.

The Dark Pictures Antology продолжит свои страшные рассказы с новой частью под названием House of Ashes.

Интерактивная драма расскажет о солдатах, которые оказались в древнем храме во время войны в Ираке и столкнулись с монстрами куда хуже тех, которых можно встретить на поле боя.

Как и раньше, выбор игроков будет играть ключевую роль в рассказе и от него будет зависеть, как будут развиваться события, кто будет жить, а кто умрет. Отправиться в жуткое путешествие самому или с друзьями можно будет уже 22 октября.

Любители гонок смогут побаловать себя Riders Republic — спортивной видеоигрой от Ubisoft.

Игроки смогут соревноваться на велосипедах, сноубордах, лыжах и вингсьютах в различных дисциплинах.

Приобщиться к ярким и безумным гонкам можно будет уже 28 октября.

Если же вы любите необычные видеоигры, то стоит присмотреться к Alan Wake Remastered — обновленной версии проекта, который вышел в 2010 году.

Она расскажет историю Алана Вейка — писателя, который оказывается в водовороте мистических событий. Все, что он пишет на бумаге, рано или поздно сбывается.

А с двумя дополнениями игроки смогут полностью погрузиться в мистический мир Alan Wake и Control. Видеоигра заглянет на все актуальные платформы уже 5 октября.

Фанаты поджанра метроидвания 8 октября смогут сыграть в Metroid Dread, которая станет новой частью серии.

Несмотря на то, что видеоигры Metroid давно зарекомендовали себя в 3D, новая часть будет больше тяготеть к классическим проектам серии.



И разработчики обещают, что несмотря на вид, она впитает в себя лучшее и из новейших частей.

Фанаты серии Crysis смогут заново пережить трилогию видеоигр в Crysis Remastered Trilogy.

Все части серии были доведены до стандартов восьмого поколения игровых платформ, что выражается в частности в улучшенной графике.

Даже несмотря на спорный релиз ремастера первой части, игроков не покидает надежда, что полный сборник позволит сполна насладиться этой замечательной трилогией.

Фанаты хорроров также смогут познакомиться с серией Fatal Frame, которую незаслуженно забыли в последние годы.

Перевыпуск Fatal Frame: Maiden of Black Water расскажет очередную историю о привидениях, в которой основным оружием игроков станет мистическая камера, способная делать фото потустороннего.

Она гарантирует много страшных моментов, ведь призраков придется подпускать поближе к себе. Познакомиться или заново пережить шедевр японских хорроров можно будет с 28 октября.

Последней, но не менее важной является Mario Party Superstars, которая станет неким переосмыслением классических видеоигр для компании.

В новой части будет 5 карт и более 100 мини-игр из эры Nintendo 64, но все их подтянут к современным стандартам.

Если вы покупали Nintendo Switch для игры в компании, то самое время присмотреться к Mario Party Superstars, которая выйдет 29 октября.

