Чохол Pitaka MagEZ Case 4 – найкращий вибір для захисту вашого iPhone 15. Незважаючи на тонкий і легкий профіль, він забезпечує комплексний захист та повний доступ до всіх портів і функцій завдяки точним вирізам.

Цей футляр сумісний із MagSafe, що робить його ідеальним для тих, хто шукає легку бездротову зарядку. Крім того, він успішно пройшов суворий військовий тест на падіння за стандартом MIL-STD-810H, гарантуючи, що він може витримувати раптові удари та падіння без подряпин.

Що відомо про компанію Pitaka

Pitaka розширює асортимент продукції за межі магнітних чохлів для iPhone. Компанія також виробляє бездротові зарядні пристрої для телефонів, кріплення для телефонів, підставки для планшетів і навіть ремінці та футляри для Apple Watch. Ці інновації включають у свій дизайн фірмову технологію Pitaka Fushion Weaving.

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Pitaka надає першочергового значення матеріалам, використовуючи арамідне волокно, веганську шкіру, гнучкий ТПУ та інші якісні матеріали, щоб підтримувати елегантний і незмінний естетичний вигляд усіх своїх продуктів.

Це очевидно в унікальних стилях Fusion Weaving, представлених у таких продуктах, як чохли Air для Samsung Galaxy Z Fold5 і MagEZ Case 3 для Google Pixel Fold. У той час як чохли для iPhone є комерційним товаром, MagEZ Case 4 втілює в собі принципи бренду завдяки своєму складному дизайну та надійній якості.

Які переваги мають чохли Pitaka

Чохли Pitaka на iPhone 15 Pro Max MagEZ Case 4 надзвичайно легкі, важать 17 г, що в п’ять разів легше за міцні чохли для iPhone. Високоякісне арамідне волокно робить його в п’ять разів міцнішим за сталь. На відміну від корпусів з вуглецевого волокна, цей матеріал не створює перешкод для сигналу.

Цей чохол для iPhone 15 стійкий до подряпин, забезпечуючи надійний захист, не додаючи об’єму та не спричиняючи зміни кольору, як це буває зі стандартними чохлами. Чохол MagEZ Case 4 розміром лише 0,95 мм має надтонкий профіль, який зручно тримати в руках. Pitaka використала свою технологію MagSafe SlimBoard, щоб створити елегантний дизайн без шкоди для його міцності.

Доступний у трьох різноманітних кольорах — саржа, увертюра та рапсодія — MagEZ Case 4 підходить для будь-якого випадку та стилю. Ці кольори доповнюють сучасну естетику та ідеально поєднуються з нейтральним одягом, зберігаючи свою привабливість завдяки складним візерункам.

Насолоджуйтесь стабільною бездротовою зарядкою в дорозі або в офісі з MagEz Case 4 завдяки потужним магнітам N52SH. Він надійно приєднується до будь-якого зарядного пристрою, сумісного з MagSafe, включаючи MagEZ Slider 2 або MagEZ Car Mount Pro від Pitaka, усуваючи зношування, пов’язане з традиційними дротовими зарядними пристроями.

Цей чохол для iPhone 15 містить асиметричну кромку камери, яка захищає об’єктив від пошкоджень. Слід зазначити, що цей додатковий захист для лінз виготовлений із переробленого арамідного волокна, що зменшує втрату ресурсів. Вбудовані чіпи NFC забезпечують легкий доступ до ексклюзивних шпалер, музики чи інших сервісів Pitaka. Користувачі також можуть перевірити автентичність чохла через свій iPhone із підтримкою NFC.

Чохол MagEZ Case 4 за ціною від $59,99 забезпечує максимальний захист завдяки своїй міцній конструкції з арамідного волокна, товщиною всього 0,95 мм. Будучи найтоншим і найлегшим чохлом від Pitaka, він поєднує виняткову міцність із легкою конструкцією, щоб захистити ваш iPhone 15 від подряпин, ударів і потенційних пошкоджень. Підвищте рівень безпеки та стилю свого iPhone за допомогою чохла MagEZ Case 4.