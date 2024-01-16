Чехол Pitaka MagEZ Case 4 — лучший выбор для защиты вашего iPhone 15. Несмотря на тонкий и легкий профиль, он обеспечивает комплексную защиту и полный доступ ко всем портам и функциям благодаря точным вырезам.

Этот футляр совместим с MagSafe, что делает его идеальным для тех, кто ищет легкую беспроводную зарядку. Кроме того, он успешно прошел строгий военный тест на падение по стандарту MIL-STD-810H, гарантируя, что он может выдерживать внезапные удары и падения без царапин.

Что известно о компании Pitaka

Pitaka расширяет ассортимент продукции за пределы магнитных чехлов для iPhone. Компания также производит беспроводные зарядные устройства для телефонов, крепления для телефонов, подставки для планшетов и даже ремешки и футляры для Apple Watch. Эти инновации включают в свой дизайн фирменную технологию Pitaka Fushion Weaving.

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Pitaka придает первостепенное значение материалам, используя арамидное волокно, веганскую кожу, гибкий ТПУ и другие качественные материалы, чтобы поддерживать элегантный и неизменный эстетический вид всех своих продуктов.

Это очевидно в уникальных стилях Fusion Weaving, представленных в таких продуктах, как чехлы Air для Samsung Galaxy Z Fold5 и MagEZ Case 3 для Google Pixel Fold. В то время как чехлы для iPhone являются коммерческим товаром, MagEZ Case 4 воплощает в себе принципы бренда благодаря своему сложному дизайну и надежному качеству.

Какие преимущества имеют чехлы Pitaka

Чехлы Pitaka на iPhone 15 Pro Max MagEZ Case 4 чрезвычайно легкие, весят 17 г, что в пять раз легче прочных чехлов для iPhone. Высококачественное арамидное волокно делает его в пять раз прочнее стали. В отличие от корпусов из углеродного волокна, этот материал не создает помех для сигнала.

Этот чехол для iPhone 15 устойчив к царапинам, обеспечивая надежную защиту, не добавляя объема и не вызывая изменения цвета, как это бывает со стандартными чехлами. Чехол MagEZ Case 4 размером всего 0,95 мм имеет сверхтонкий профиль, который удобно держать в руках. Pitaka использовала свою технологию MagSafe SlimBoard, чтобы создать элегантный дизайн без ущерба для его прочности.

Доступный в трех различных цветах — саржа, увертюра и рапсодия — MagEZ Case 4 подходит для любого случая и стиля. Эти цвета дополняют современную эстетику и идеально сочетаются с нейтральной одеждой, сохраняя свою привлекательность благодаря сложным узорам.

Наслаждайтесь стабильной беспроводной зарядкой в дороге или в офисе с MagEz Case 4 благодаря мощным магнитам N52SH. Он надежно присоединяется к любому зарядному устройству, совместимому с MagSafe, включая MagEZ Slider 2 или MagEZ Car Mount Pro от Pitaka, устраняя износ, связанный с традиционными проводными зарядными устройствами.

Этот чехол для iPhone 15 содержит асимметричную кромку камеры, которая защищает объектив от повреждений. Следует отметить, что эта дополнительная защита для линз изготовлена из переработанного арамидного волокна, что уменьшает потерю ресурсов. Встроенные чипы NFC обеспечивают легкий доступ к эксклюзивным обоям, музыке или другим сервисам Pitaka. Пользователи также могут проверить подлинность чехла через свой iPhone с поддержкой NFC.

Чехол MagEZ Case 4 по цене от $59,99 обеспечивает максимальную защиту благодаря своей прочной конструкции из арамидного волокна, толщиной всего 0,95 мм. Будучи самым тонким и легким чехлом от Pitaka, он сочетает исключительную прочность с легкой конструкцией, чтобы защитить ваш iPhone 15 от царапин, ударов и потенциальных повреждений. Повысьте уровень безопасности и стиля своего iPhone с помощью чехла MagEZ Case 4.