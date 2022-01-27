Рейтинг самых дорогих брендов мира Brand Finance Global 500 в 2022 году возглавила американская корпорация Apple.

Техногигант сохранил за собой звание самого ценного бренда в мире после роста на 35% до $355,1 млрд. Это самая высокая стоимость бренда, которая когда-либо была зарегистрирована в рейтинге Brand Finance Global 500.

Amazon — $350,3 млрд и Google — $263,4 млрд также продемонстрировали хорошие темпы роста, расположившись на втором и третьем местах.

В десятку самых дорогих брендов также вошли Microsoft — $184,2 млрд, Walmart — $111,9 млрд, Samsung Group — $107,2 ​​млрд, Facebook — $101,2 млрд, ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) — $75,1 млрд, Huawei — $71,2 млрд, Verizon — $69,6 млрд.

Кроме того, самым быстрорастущим брендом назван TikTok. Стоимость бренда увеличилась с $18,7 млрд в 2021 году до $59 млрд в 2022 году. В общем рейтинге Brand Finance Global 500 TikTok занял 18 место.

В частности в рейтинге преобладают компании из США и КНР. Наивысшая оценка досталась сфере IT. Кроме того, наиболее быстрорастущей отраслью признали фармацевтику. Стоимость брендов увеличилась на целых 94%.

Также продолжает процветать розничная торговля, а туристические бренды демонстрируют признаки восстановления.

Ранее мы писали, что компания Apple представит рекордное количество новых устройств в 2022 году. Поклонники техгиганта смогут обновить компьютеры, планшеты, смартфоны, ноутбуки, часы и даже наушники.